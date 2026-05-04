به گزارش خبرگزاری مهر، اولین وبینار بین‌المللی «شهید خامنه‌ای؛ جان‌فدای اسلام» از سوی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ساعت ۱۰ صبح فردا سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

در این وبینار بین‌المللی شیخ دکتر خلیل افرا از ایران، مولانا سیدحسیب الدین قادری شرفی از هند، دکتر حسن قناعت لی از ترکیه، حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ جواد صالحی از افغانستان، آخوند داود بلفکه از ایران، دکتر سیدجواد حیدر هاشمی از پاکستان، خانم روافد یاسری از نروژ و مولانا مشرف عالم قاسمی از هند سخنرانی خواهند کرد.



علاقمندان این وبینار را می‌توانند در آدرس Live.taqrib.ir به صورت زنده مشاهده کنند.