بهاروند:علت آلودگی ناگهانی هوای اصفهان انباشت گرد و خاک است

آرش بهارونددر گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت گرد و غبار در هوای اکثر مناطق استان اظهار کرد: هشدارهای لازم درباره شرایط وزش باد و خیزش گرد و خاک از امروز تا پنجشنبه صادر شده است.
وی با بیان اینکه اوج شرایط ناپایدار فردا سهشنبه خواهد بود، افزود: انتظار میرود سهشنبه بیشترین انباشت گرد و خاک در سطح استان رخ دهد و بهدنبال آن شاخصهای کیفیت هوا در بسیاری از نقاط افزایش یابد.
مدیرکل هواشناسی استان اصفهان ادامه داد: برای روز چهارشنبه نیز وزش باد و پدیده گرد و خاک پیشبینی میشود، هرچند شدت آن نسبت به سهشنبه قدری کاهش خواهد داشت.
بهاروند تاکید کرد: توصیه میشود گروههای حساس از جمله سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و تنفسی در روز سهشنبه تا حد امکان از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و عموم شهروندان با رعایت نکات بهداشتی از ماسک مناسب استفاده کنند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش دید افقی و احتمال اختلال در تردد جادهای و شهری، دستگاههای خدماترسان برای مدیریت شرایط آمادگی لازم را داشته باشند. به شهروندان و کشاورزان نیز توصیه میشود از آتشافروزیهای غیرضرور و هرگونه فعالیتی که میتواند به گسترش آلودگی کمک کند، پرهیز کنند.
به گفته مدیرکل هواشناسی استان اصفهان بهروزرسانی اطلاعیهها و هشدارهای جوی از طریق درگاههای رسمی ادارهکل هواشناسی اصفهان منتشر خواهد شد و شهروندان میتوانند آخرین وضعیت را از این مراجع پیگیری کنند.
نظر شما