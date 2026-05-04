به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی در تشریح جلسه امروز (دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، گفت: در این جلسه، وزیر خارجه گزارشی از فعالیت‌ها، برنامه‌ها و اقدامات مجموعه دستگاه سیاست خارجی در ایام جنگ ۴۰ روزه و پس از آن تا امروز به‌ ویژه در موضوع مذاکرات ارائه کرد.

وی ادامه داد: وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به موقعیت برتر جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ اخیر و تغییر نگاه دنیا نسبت به ملت ایران در پی مقاومت مردم در جنگ ۴۰ روزه، اعلام کرد که جنگ اخیر علی‌رغم برخی خسارت‌ها، برکات زیادی به برکت خون رهبر شهید و سایر شهدا داشته و وظیفه ماست که آن‌ها را درک کرده و حفاظت کنیم.

همه به ایران به‌عنوان یک قدرت بزرگ و مهم نگاه می‌کنند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: عراقچی تاکید کرد که موقعیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به قبل از جنگ ۴۰ روزه تفاوت‌های بسیاری کرده و به ایران به‌عنوان یک قدرت بزرگ و مهم نگاه می‌کنند؛ دشمن تصور می‌کرد ایران ضعیف شده، اما در این جنگ مشاهده کرد که ایران در مقابل بزرگ‌ترین نیروی مسلح دنیا و در برابر دو قدرت اتمی ایستاد و آن‌ها را در دستیابی به اهدافشان ناکام گذاشت.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: طبق توضیحات وزیر امور خارجه،‌ دشمن از همه روش‌ها برای تسلیم ایران از جمله اغتشاشات، کودتا، حمله نظامی، تحرکات تجزیه‌طلبان و سایر اقدامات استفاده کرد، اما ناکام ماند؛ کسی گمان نمی‌کرد ایران توان گسترش جنگ به اهداف آمریکا در منطقه را داشته باشد و تنگه هرمز را ببندد، اما ایران با قدرت این اقدام را در جنگ انجام داد.

رضایی ادامه داد: عراقچی اعلام کرد که لحن کشورها پس از جنگ نسبت به ایران متفاوت شده و دکترین امنیتی منطقه نیز تغییر کرده است، به‌ طوری که قبلا بر پایه پایگاه‌های آمریکا بود، اما الان تغییر کرده است، چرا که این پایگاه‌ها به‌عنوان عامل ضد امنیت تبدیل شده و امنیت‌آفرین نیست و حتی باعث ناامنی است.

امنیت جمهوری اسلامی ایران برای سال‌ها تضمین شد

وی افزود: وزیر امور خارجه کشورمان توضیح داد که کشورهایی که میزبان پایگاه‌های آمریکا نبودند، در این جنگ سالم ماندند و آن‌هایی که میزبان بودند، سالم نماندند، بنابراین حضور آمریکا در منطقه باعث ناامنی منطقه شده و آمریکا صرفا متعهد به حفاظت از رژیم صهیونیستی است؛ در نتیجه این جنگ و مقاومت ملت و نیروهای مسلح، امنیت جمهوری اسلامی ایران برای سال‌ها تضمین شد و ایران کاری کرد که تا سال‌ها کسی جرأت حمله به کشورمان را نداشته باشد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین عراقچی اعلام کرد که مقاومت، رمز قدرت ماست و به برکت خون رهبر شهید، ایران به بازیگر اصلی منطقه و بازیگری موثر جهانی شده و وزارت امور خارجه نیز وظیفه دارد دستاوردهای جنگ را حفظ و تثبیت کند.

وی ادامه داد: همچنین وزیر خارجه با ارائه گزارشی از نگاه سایر قدرت‌ها به جنگ اخیر اعلام کرد که قدرت‌های دیگر اعتراف کردند که قدرت ملت، نیروهای مسلح و مسئولان ایرانی را دست‌کم گرفته بودند و ایران کشوری قدرتمند است.

همه مسئولان کشور متحد هستند

رضایی بیان کرد: عراقچی تاکید کرد که وحدت و انسجام کامل میان دستگاه دیپلماسی و میدان با پشتوانه حضور مردم در خیابان وجود دارد؛ این وحدت کم‌سابقه بوده و همه مسئولان کشور در عمل متحد بوده و هستند و در تبعیت از رهبر معظم انقلاب عمل می‌کنند و همه تابع تصمیمات ایشان هستند.

وی ادامه داد: طبق توضیحات وزیر خارجه، در حال حاضر مذاکره‌ای با دشمن در حوزه هسته‌ای نداریم و برای هر سناریویی آمادگی داریم. همچنین بر لزوم آتش‌بس در لبنان نیز تاکید داریم.

اجازه تردد به شناورهای متخاصم داده نخواهد شد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: عراقچی بیان کرد که در حال تدوین سازوکاری برای مدیریت تنگه هرمز هستیم و تنگه هرمز به شرایط قبل بازنمی‌گردد و اجازه تردد به شناورهای متخاصم داده نخواهد شد.

رضایی گفت: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه، بر لزوم ندادن پیام ضعف به دشمن تاکید کردند. همچنین از مواضع انقلابی و فعالیت‌های سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در ایام جنگ ۴۰ روزه و نیز از دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه تقدیر و تشکر کردند.

وی ادامه داد: اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کردند که لزومی ندارد برای ترامپ راه خروجی باز شود. همچنین بر لزوم حمایت از تمامی ابعاد مقاومت و برقراری امنیت در همه ساحت‌های آن از جمله لبنان تاکید شد. عدم بزرگ‌نمایی خسارت‌های جنگ و لزوم هماهنگی و تبعیت کامل از فرامین و چارچوب‌های تعیین‌شده توسط رهبر معظم انقلاب از دیگر تاکیدات نمایندگان بود. همچنین تاکید شد که دیپلماسی باید در هماهنگی با میدان باشد.

لزوم به رسمیت شناخته شدن حق حاکمیت ایران در تنگه هرمز

نماینده مردم دشتستان در مجلس خاطرنشان کرد: ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در این جلسه تاکید کرد که اجازه نخواهیم داد چرخه جنگ، مذاکره، آتش‌بس و مجددا جنگ تکرار شود. همچنین وی بر لزوم به رسمیت شناخته شدن حق حاکمیت ایران در تنگه هرمز و توجه به موضوع دریافت خسارت و غرامت در مذاکرات تاکید کرد.