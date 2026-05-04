ارائه خدمات درمانی به بیش از ۳۰ هزار نفر در بیمارستان شهدای دهلران

معصومه نیازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۰ هزار نفر در بخش‌های مختلف شامل اورژانس، درمانگاه‌های تخصصی، اعمال جراحی، بستری و آزمایشگاه از خدمات درمانی بیمارستان شهدای دهلران بهره‌مند شده‌اند.

وی با اشاره به فعالیت کادر تخصصی این مرکز درمانی افزود: در حال حاضر ۱۱ پزشک شامل متخصص داخلی، دو متخصص بیهوشی، متخصص رادیولوژی، جراح زنان و زایمان، جراح عمومی، متخصص و جراح ارتوپد، متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)، جراح چشم‌پزشک، متخصص قلب و عروق و متخصص پوست در بیمارستان شهدای دهلران به ارائه خدمت مشغول هستند.

رئیس بیمارستان شهدای دهلران با اشاره به مشکلات گذشته بیماران برای مراجعه به استان‌های همجوار تصریح کرد: حضور جراح چشم، جراح ارتوپدی، جراح گوش، حلق و بینی و جراح اورولوژی در این مرکز موجب شده بیماران نیازمند به جراحی، خدمات مورد نیاز خود را در همین شهرستان دریافت کنند و از سفرهای پرهزینه و زمان‌بر بی‌نیاز شوند.

نیازی در پایان ارتقای سطح خدمات درمانی را از اولویت‌های اصلی دانشگاه علوم پزشکی استان و مجموعه بیمارستان شهدای دهلران عنوان کرد و گفت: همکاران ما در بیمارستان و درمانگاه تخصصی با تمام توان در مسیر بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مردم گام برمی‌دارند.