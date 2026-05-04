۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۴

ارائه خدمات درمانی به بیش از ۳۰ هزار نفر در بیمارستان شهدای دهلران

ایلام - رئیس بیمارستان شهدای دهلران از ارائه خدمات درمانی به بیش از ۳۰ هزار نفر از ابتدای سال جاری تاکنون در این مرکز درمانی خبر داد.

معصومه نیازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۰ هزار نفر در بخش‌های مختلف شامل اورژانس، درمانگاه‌های تخصصی، اعمال جراحی، بستری و آزمایشگاه از خدمات درمانی بیمارستان شهدای دهلران بهره‌مند شده‌اند.

وی با اشاره به فعالیت کادر تخصصی این مرکز درمانی افزود: در حال حاضر ۱۱ پزشک شامل متخصص داخلی، دو متخصص بیهوشی، متخصص رادیولوژی، جراح زنان و زایمان، جراح عمومی، متخصص و جراح ارتوپد، متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)، جراح چشم‌پزشک، متخصص قلب و عروق و متخصص پوست در بیمارستان شهدای دهلران به ارائه خدمت مشغول هستند.

رئیس بیمارستان شهدای دهلران با اشاره به مشکلات گذشته بیماران برای مراجعه به استان‌های همجوار تصریح کرد: حضور جراح چشم، جراح ارتوپدی، جراح گوش، حلق و بینی و جراح اورولوژی در این مرکز موجب شده بیماران نیازمند به جراحی، خدمات مورد نیاز خود را در همین شهرستان دریافت کنند و از سفرهای پرهزینه و زمان‌بر بی‌نیاز شوند.

نیازی در پایان ارتقای سطح خدمات درمانی را از اولویت‌های اصلی دانشگاه علوم پزشکی استان و مجموعه بیمارستان شهدای دهلران عنوان کرد و گفت: همکاران ما در بیمارستان و درمانگاه تخصصی با تمام توان در مسیر بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مردم گام برمی‌دارند.

