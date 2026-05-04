مقام ارشد سابق جاسوسی اسرائیل: طرح ترامپ غیر واقعی است 

به گزارش خبرگزاری مهر، دنیس سیترونوویچ رئیس سابق میز ایران در سازمان اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی در مطلبی در پلتفرم ایکس نوشت که تنگه هرمز از نظر ایران تنها یک آبراهه نیست، بلکه یک اهرم راهبردیِ اساسی برای این کشور است.

این مقام سابق جاسوسی رژیم صهیونیستی با اشاره به طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا موسوم به آزادسازی کشتیرانی در تنگه هرمز تصریح کرده که این ایده که تنگه هرمز را بتوان بدون هماهنگی با ایران باز کرد، ایده‌ای غیرواقعی است؛ مگر اینکه آمریکا بخواهد آن را به طور نظامی تصرف و حفظ کند که حتی در این صورت نیز هیچ تضمینی وجود ندارد که چنین اقدامی به نتایج پایدار در تنگه منجر شود منجر شود.

این مقام اطلاعاتی رژیم صهیونیستی با اشاره به اینکه نمی‌توان جغرافیا را شکست داد، تاکید کرد که هر اقدامی بدون رضایت ایران، باعث ایجاد تنش در این منطقه ی‌شود و تنش مداوم در نهایت به جنگ منتهی می گردد.