نفتکش امارات در تنگه هرمز هدف قرار گرفت 

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه رسمی وزارت خارجه امارات متحده عربی، حمله به نفتکش این کشور وابسته به شرکت ادنوک با استفاده از دو پهپاد در جریان عبور غیرقانونی از تنگه هرمز را تایید کرد.

بر اساس گزارش وزارت خارجه امارات، این حمله هیچ تلفاتی به دنبال نداشته است.

ایران بارها اعلام کرده است که عبور از تنگه هرمز تنها با صدور مجوز و تایید رسمی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است. این حمله در شرایطی صورت گرفته که دولت امارات فریب وعده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تلاش برای آزادی کشتی های سرگردان در تنگه هرمز را خورده و تصور کرده است که در شرایط کنونی امکان عبور از این تنگه را دارد.

وزارت خارجه امارات در عین حال تلاش کرد اقدام ایران در صیانت از حریم بین المللی خود و تلاش برای اعمال رژیم جدید در تنگه هرمز را نقض قطعنامه‌های بین‌المللی معرفی نماید.

دولت امارات که برخلاف هشدارهای جمهوری اسلامی ایران، پیش از این تمامی امکانات این کشور را در اختیار متجاوزان آمریکایی- صهیونیستی برای انجام جنایت علیه ملت ایران قرار داده و بر اساس اعلام منابع رسانه‌ای بین المللی، راسا در انجام برخی حملات علیه جمهوری اسلامی مشارکت داشته است، بر ضرورت توقف این «تجاوزات» تاکید کرده و خواستار تعهد ایران به توقف کامل اقدامات خصمانه و بازگشایی بی قید و شرط تنگه هرمز شده است!