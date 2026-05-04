ایران و خلیج فارس دو عنصر فرهنگی دارای منزلت ویژه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی، روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، در همایش روز ملی خلیج فارس که در محل پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری و با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس، جمعی از پژوهشگران و باستانشناسان و تعدادی از مدیران وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار کرد: در ابتدای صحبتهایم باید این خبر خوش را اعلام کنم که خوشبختانه هفته گذشته سند موزه و موزهداری به همت شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. این افتخار بزرگی است. پیشتر نیز در جنگ ۱۲ روزه سند ملی میراثفرهنگی را تصویب کردیم و این در حالی است که در دوران دفاع مقدس اساسنامه سازمان میراثفرهنگی تصویب شد.
وی در ادامه به اهمیت برگزاری همایش روز ملی خلیجفارس اشاره کرد و افزود: این همایش مهم را میتوان از منظر مسئله ژئوپلیتیک و مسئله استراتژیک بررسی کرد. خلیج فارس یکی از پهنههای مهم آبی دنیا است و تاریخ غنی دارد و کانون تمدنی بوده است اما پرسش اساسی این است که چرا ایرانیان تا این حد به اسم و واژه خلیج وابسته و حساس هستند. پاسخ این پرسش در این است که وقتی به تاریخ پیدایش خلیج همیشه فارس نگاه میکنیم، این موضوع در حافظه ایرانیان ثبت شده است.
دارابی در ادامه صحبتهای خود گفت: یک پژوهشگر خارجی که مطالعات زیادی درباره ایران داشته، گفته است که ایرانیها برای اولین بار شهر را به دنیا معرفی کردند و شهر محصول ایران است.
وی در ادامه به صیانت از خلیج فارس در طول تاریخ اشاره کرد و افزود: یکی از افرادی که به خوبی از خلیج فارس دفاع کرد شخصی به اسم امام قلی خان بود. امامقلی خان مقتدرترین سردار دوره صفوی است.او با همراهی لشکریان خود توانست ۱۱۷ سال تسلط پرتغالیها را پایان داد. بنابراین اگر تنگه هرمز امروز برای ما اهمیت پیدا کرده، این موضوع از دیروز برای ما اهمیت داشته و ریشه آن به سالیان قبل باز میگردد.
معاون میراثفرهنگی کشور در ادامه گفت: وزارت میراثفرهنگی در حوزه خلیج فارس اقدامات بسیار خوبی را انجام داده است که از جمله اقداماتی که وزارت میراثفرهنگی برای صیانت از آثار و عناصر مرتبط با حوزه خلیج فارس انجام داده میتوان به ایجاد پایگاه زنجیرهای خلیج فارس تا برنامهریزی برای ثبت جهاتی بندر سیراف اشاره کرد. ضمن این که بیش از ۴۰۰ عنصر در این منطقه ثبت ملی شدهاند.
دارابی در پایان صحبتهای خود به موضوع ساماندهی سواحل مکران اشاره و خاطرنشان کرد: در این خصوص خوشبختانه یکی از موضوعاتی که دنبال میشود، جانمایی حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است و در این میان پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری میتواند به ما کمک بزرگی داشته باشد.
در این مراسم از ۱۱ عنوان کتاب با حضور علی دارابی قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور و جمعی از مدیران و پژوهشگران رونمایی به عمل آمد. این کتابها سندهای دست اول و قابل اتکا هستند و سندیت حاکمیت ایران بر خلیج فارس را نشان میدهد.
