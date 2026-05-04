محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، از اواخر وقت امروز تا پایان روز چهارشنبه، عبور موجی ضعیف از فراز خوزستان موجب ابرناکی، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظه‌ای در بیشتر نقاط استان می‌شود و در ارتفاعات، احتمال وقوع رگبارهای پراکنده و رعدوبرق وجود دارد.

وی توضیح داد: روند دما تا فردا افزایشی و پس از آن تا پایان هفته کاهشی خواهد بود، همچنین شمال خلیج فارس در این مدت مواج پیش‌بینی می‌شود.

به گفته سبزه‌زاری، در شبانه‌روز گذشته رامشیر با ۴۱.۷ و دزپارت با ۱۶ درجه سانتی‌گراد به‌ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز نیز بیشینه دمای ۴۱.۵ و کمینه ۲۳.۴ درجه سانتی‌گراد را ثبت کرده است.