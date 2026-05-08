به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جعفر رحیمی در خطبههای عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته ساوه اظهار کرد: انسانها در معرض خسران و زیان هستند، مگر کسانی که ایمان آورده، عمل صالح انجام دهند و یکدیگر را به حق و صبر توصیه کنند.
امام جمعه ساوه افزود: جامعه اسلامی در بزنگاههای تاریخی نیازمند تقویت این دو اصل اساسی است تا بتواند مسیر پیشرفت و تعالی را با موفقیت طی کند.
وی با تبیین مفهوم «تواصی به حق» گفت: حق به معنای ایستادگی در مسیر پاسداری از دین، اعتماد به وعدههای الهی و پایداری در برابر فشارها و دشمنیها است و ملت ایران در سالهای گذشته با تکیه بر ایمان، مقاومت و امید به آینده توانسته از چالشهای مختلف عبور کند.
حجت الاسلام رحیمی با اشاره به اهمیت «تواصی به صبر» تصریح کرد: دستیابی به قلههای پیشرفت و پیروزی نیازمند صبر و استقامت است و در این مسیر، صبر اجتماعی اهمیت ویژهای دارد.
وی ادامه داد: چنانچه جامعه در برابر مشکلات روحیه پایداری خود را حفظ کند و افراد یکدیگر را به صبر و امید دعوت کنند، زمینه عبور از سختیها فراهم خواهد شد.
امام جمعه ساوه «تواصی به حق و صبر» را نوعی ساختار اجتماعی برای جامعه مؤمنان دانست و افزود: در این ساختار، افراد نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت میکنند و با همدلی و همراهی، مسیر حرکت جامعه به سمت اهداف متعالی را حفظ میکنند.
امام جمعه ساوه با اشاره به اهمیت «جهاد تبیین» بهعنوان پیشنیاز تحقق این ساختار اجتماعی گفت: تبیین صحیح واقعیتها موجب میشود جامعه با آگاهی بیشتر در برابر فشارها ایستادگی کند و دچار تردید یا یأس نشود.
حجت الاسلام رحیمی ادامه داد: اکنون بیش از هر زمان دیگری لازم است مردم با حفظ آرامش و همبستگی، از هر اقدامی که موجب ایجاد شکاف شود پرهیز کنند.
وی بیان کرد: دشمنان از طریق عملیات رسانهای و جنگ روانی در پی تضعیف روحیه جامعه هستند اما آگاهی و هوشیاری مردم میتواند این توطئهها را خنثی کند.
امام جمعه ساوه همچنین بر لزوم هوشیاری در برابر نقشههای دشمنان تأکید کرد و گفت: مقابله با توطئهها نیازمند هوشیاری عمومی، حفظ انسجام ملی و تقویت روحیه مسئولیتپذیری در میان مردم است.
حجت الاسلام رحیمی با اشاره به شرایط کنونی منطقه و جهان، بر ضرورت حفظ آمادگی و تقویت تابآوری اجتماعی تأکید کرد و افزود: در شرایط حساس فعلی، ایمان، امید، وحدت و هوشیاری در برابر توطئههای دشمنان، زمینه عبور جامعه از چالشها را فراهم میکند.
وی همچنین با اشاره به ماه ذیالقعده و مناسبت «دحو الارض»، به فضایل معنوی این روز پرداخت و گفت: در روایات اسلامی بر بهرهگیری از فرصتهای معنوی در طول عمر تأکید شده و روز بیستوپنجم ذیالقعده از جمله روزهای پرفضیلت برای روزه و عبادت است.
