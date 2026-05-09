حجتالاسلام حسین احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ملت ایران در اوج فشارها و تهدیدها پای انقلاب و ارزشهای اسلامی ایستاده و این پایداری، نعمتی بزرگ و کمنظیر است.
وی افزود: مردم ایران اسلامی در روزهایی که بسیاری از ملتها و دولتها در برابر زورگویی و سلطهطلبی استکبار جهانی مرعوب شدهاند، با روحیهای مثالزدنی در صحنه حضور دارند.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد دوقطبیهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی گفت: دشمنان و جریانهای معاند تلاش میکنند با ایجاد اختلاف و دوقطبیسازی، انسجام ملت ایران را تضعیف کنند اما ملت ایران هوشیارانه در برابر این توطئهها ایستاده است.
وی ادامه داد: ملت ایران ثابت کرد که هرگز زیر بار ظلم و زور نخواهد رفت.
این استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد: دشمنان تصور میکردند ملت ایران پس از شهادت رهبر انقلاب و فرماندهان عالی رتبه، تابآوری خود را از دست می دهند اما مردم با حضور پرشور و استمرار در صحنه، تمام معادلات آنان را برهم زدند.
وی افزود: در داخل آمریکا اختلافات جدی درباره ادامه جنگ و سیاستهای مداخلهجویانه وجود دارد و این مسئله نشاندهنده شکست محاسبات دشمنان در برابر مقاومت ملت ایران است.
حجتالاسلام احمدی با تأکید بر اینکه «زبان دنیا، زبان قدرت است» بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران برای حفظ استقلال و عزت خود باید در همه عرصهها قوی باشد و خوشبختانه کشور از ظرفیتهای عظیم انسانی، علمی و معنوی برخوردار است.
وی گفت: امنیت، اقتدار و پیشرفت امروز کشور مرهون مجاهدت و ایثار شخصیتهایی همچون شهید فخریزاده، شهید تهرانیمقدم، شهید حاجیزاده و دیگر فرزندان مخلص انقلاب اسلامی است.
حجتالاسلام احمدی تصریح کرد: مردم ایران با حضور خود در میدان ها، فضای جامعه را به فضایی معنوی و انقلابی تبدیل کردهاند و این حضور، پشتوانهای بزرگ برای رزمندگان و دستگاه دیپلماسی کشور محسوب میشود.
وی تأکید کرد: اکنون مهمترین راهبرد کشور، حفظ وحدت ملی و تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب است و ملت ایران تا زمانی که لازم باشد در میدان دفاع از انقلاب، مقابله با استکبار و حمایت از آرمانهای نظام اسلامی حضور خواهد داشت.
