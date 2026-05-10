انتخاب رهبری معجزه بود و ما دست هدایت امام زمان(عج) را مشاهده کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محسن اراکی عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری، شامگاه یکشنبه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: پرچم این انقلاب و پرچم پیروزی مردم ما به دست صاحب اصلی انقلاب سپرده خواهد شد و وعده الهی، در برابر دیدگان ملت ایران در حال تحقق است.

وی افزود: ملت ایران تاکنون دو مرحله از این وعده الهی را تجربه کرده‌اند و آنچه امروز در صحنه مشاهده می‌کنیم، نخستین نشانه‌های «فتح قریب» است و مهم‌ترین جلوه آن، حضور گسترده و باشکوه مردم در میدان است.

آیت‌الله اراکی با اشاره به تحولات پس از شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی تصریح کرد: پس از شهادت امام شهیدمان، شاهد معجزات الهی بودیم و نخستین معجزه، تحولی بود که پس از این حادثه در جامعه ایران و حتی در سطح جهان رخ داد.

وی ادامه داد: بعد از واقعه عاشورا و شهادت امام حسین(ع)، کمتر حادثه‌ای را می‌توان یافت که خون مظلومی چنین بعثت جهانی و همگانی ایجاد کرده باشد و این، معجزه الهی و نشانه حقانیت جمهوری اسلامی، ملت ایران، مکتب تشیع و رهبری انقلاب است.

نماینده مردم استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: خداوند متعال دل‌های مؤمنان را به هم نزدیک کرد و این وحدت و همدلی، کار بشر نیست بلکه جلوه‌ای از اراده الهی است.

وی افزود: رهبر شهید انقلاب نیز بارها بر آن تأکید کرده بودند که اگر حادثه‌ای برای این ملت رخ دهد، خداوند مردم را مبعوث خواهد کرد.

آیت الله اراکی با اشاره به انتخاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی بیان کرد: انتخاب ایشان یک معجزه الهی بود و ما در متن فرآیند انتخاب، دست هدایت امام زمان(عج) را به‌وضوح مشاهده کردیم.

وی گفت: انتخاب رهبر جدید در شرایط جنگی، تهدید و فشارهای سنگین دشمنان، کاری کاملاً الهی بود و دشمنان تلاش فراوانی داشتند تا مانع تشکیل مجلس خبرگان شوند.

نماینده مردم استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: نخستین چالش، تشکیل مجلس خبرگان در شرایط تهدید مستقیم دشمن بود؛ به‌گونه‌ای که اعضای مجلس خبرگان هدف دشمن قرار داشتند و با وجود جابه‌جایی‌های مکرر و تهدیدهای امنیتی، این مجلس با نصاب قانونی تشکیل شد.

وی ادامه داد: چالش دوم، دستیابی به اجماع لازم برای انتخاب رهبری بود، اما خداوند دل‌ها را به سمت انتخاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای هدایت کرد و ایشان با اکثریت قاطع آرای مجلس خبرگان انتخاب شدند؛ در حالی که شخصیت‌های برجسته و مهم دیگری نیز مطرح بودند.

آیت الله با اشاره به‌حضور حماسی مردم دیار آفتاب در تجمعات شبانه تاکید کرد: در این هفتاد شب، مردم استان مرکزی و شهر اراک با حضوری یکپارچه، باشکوه و کم‌نظیر در صحنه حاضر شدند و امام زمان(عج) را یاری کردند.

وی افزود: به آمریکا اعلام می‌کنیم که پیروزی ملت ایران قطعی است و به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز هشدار می‌دهیم که از شیطنت، ظلم به شیعیان و تبعیت کورکورانه از آمریکا دست بردارند.

نماینده مردم استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران قدرت اول منطقه است و به فضل الهی، به قدرت اول جهان تبدیل خواهد شد.

وی خطاب به کشورهای منطقه گفت: راه نجات شما، ایستادن در کنار ایران و پذیرش جایگاه جمهوری اسلامی در منطقه است و در غیر این صورت، آینده‌ای جز شکست و سقوط در انتظار شما نخواهد بود.

آیت‌الله اراکی با اشاره به شرایط لبنان و منطقه تصریح کرد: مقاومت اسلامی در لبنان و منطقه پیروز خواهد شد و دولت‌هایی که در مسیر همراهی با صهیونیست‌ها حرکت کنند، سرانجامی جز سقوط نخواهند داشت.

نماینده مردم استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برخی جریان‌های داخلی افزود: عمر کسانی که در داخل کشور در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای با دشمن همراهی می‌کنند نیز به پایان رسیده است و امروز همه افرادی که در جنگ نظامی، اقتصادی یا رسانه‌ای در کنار دشمن قرار بگیرند، در حکم محارب و ضدانقلاب هستند.

وی تأکید کرد: کسانی که در شرایط جنگی اقدام به احتکار، اخلال اقتصادی یا تضعیف وحدت ملی می‌کنند، همانند سرباز دشمن عمل می‌کنند و باید با آنان برخورد قاطع صورت گیرد.