به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی بامری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه سراوان، با اشاره به جنگ رسانه‌ای و روانی دشمنان علیه نظام اسلامی بیان کرد: امروز با وجود همه تبلیغات دشمنان در رسانه‌ها، شبکه‌های ماهواره‌ای و معاند، ما پیروز میدان هستیم.

امام جمعه سراوان افزود: آمریکا با دروغ‌های کذب خود در فضای رسانه‌ای و مجازی به دنبال ایجاد ناامنی در منطقه است، اما ملت ایران با حضور مستمر در میادین مختلف، همواره وفاداری خود را به انقلاب، اسلام و رهبری اثبات کرده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه این پیروزی‌ها یکی از معجزات انقلاب اسلامی محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: آنچه امروز شاهد آن هستیم، حاصل اقتدار نیروهای مسلح، وحدت و انسجام ملی و رهبری حکیمانه نظام است.

بامری با اشاره به وضعیت منطقه گفت: توطئه‌های استکبار برای القای ناامیدی و بی‌ثباتی در ایران اسلامی شکست خورده، زیرا مردم ما از انقلاب خود پاسداری می‌کنند و تحت هر شرایطی پشت سر ولایت فقیه حرکت می‌کنند.

وی اضافه کرد: امروز با وجود همه تحریم‌ها و تهاجم فرهنگی، نه‌تنها عقب‌نشینی نکرده‌ایم، بلکه در عرصه‌های سیاسی، امنیتی و دفاعی روزبه‌روز قوی‌تر شده‌ایم. وحدت بین نیروهای مسلح و مردم، رمز اصلی این پیروزی‌هاست.

امام جمعه سراوان در پایان تأکید کرد: پیروزی امروز ما تنها یک موفقیت تاکتیکی نیست، بلکه معجزه‌ای است که از برکت خون شهدا، امام شهید و رهبری داهیانه حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی حسینی خامنه‌ای حاصل شده است. هرچه دشمنان بر فشارهای رسانه‌ای خود بیفزایند، اراده این ملت راسخ‌تر خواهد شد.