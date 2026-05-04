  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵

هشدار سازمان حمایت برای افزایش ۳۵ درصدی کرایه تاکسی

هشدار سازمان حمایت برای افزایش ۳۵ درصدی کرایه تاکسی

رئیس سازمان حمایت در نامه‌ای به رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نسبت به افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی کرایه تاکسی‌ها از سوی برخی رانندگان به ویژه در مسیرهای پرتردد هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نامه ای به رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور نسبت به افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی کرایه تاکسی ها از سوی برخی رانندگان به ویژه در مسیرهای پرتردد و ساعات پیک ترافیک هشدار دارد.

در نامه فرهیدزاده آمده است: همانگونه که مستحضرید مطابق با تصمیمات شورای شهر تهران افزایش ۲۵ درصدی کرایه های حمل و نقل عمومی شامل تاکسی مترو اتوبوس های عادی و اتوبوس های بی آرتی برای سال ۱۴۰۵ مصوب شده و شورای شهر تهران اجرای آن را تا ۱۵ اردیبهشت ماه به تعویق انداخته است.

وی افزود: عملیاتی کردن تصمیم مذکور نه تنها مستلزم ابلاغ رسمی بوده، بلکه به استناد مصوبات جلسه فوق العاده شورای امنیت کشور (مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۹) نیز اولاً هر گونه افزایش قیمت خدمات دولتی تا سه ماه آینده ممنوع بوده و ثانیاً سیاست گذاری در این رابطه منوط به مشورت با شورای امنیت کشور خواهد بود.

در ادامه نامه آمده است: مراتب فوق در حالی است که رصد و پایش تعرفه حمل و نقل عمومی درون شهر تهران مؤید اعمال خود سرانه افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی کرایه تاکسی ها از سوی برخی رانندگان به ویژه در مسیرهای پرتردد و ساعات پیک ترافیک است.

این نامه ادامه یافت: بر همین اساس با هدف پیشگیری از بی نظمی در بازار و با تأکید بر لزوم وحدت رویه در اجرای مصوبات و تصمیمات کلان کشور، مستدعی است دستور فرمایید از هرگونه تغییر تعرفه های مذکور توسط مراجع ذیربط پیش از تأیید و طی فرآیند حاکمیتی اجتناب شده و نتیجه به این سازمان منعکس شود.

کد مطلب 6820043
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها