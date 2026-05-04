هشدار سازمان حمایت برای افزایش ۳۵ درصدی کرایه تاکسی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نامه ای به رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور نسبت به افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی کرایه تاکسی ها از سوی برخی رانندگان به ویژه در مسیرهای پرتردد و ساعات پیک ترافیک هشدار دارد.

در نامه فرهیدزاده آمده است: همانگونه که مستحضرید مطابق با تصمیمات شورای شهر تهران افزایش ۲۵ درصدی کرایه های حمل و نقل عمومی شامل تاکسی مترو اتوبوس های عادی و اتوبوس های بی آرتی برای سال ۱۴۰۵ مصوب شده و شورای شهر تهران اجرای آن را تا ۱۵ اردیبهشت ماه به تعویق انداخته است.

وی افزود: عملیاتی کردن تصمیم مذکور نه تنها مستلزم ابلاغ رسمی بوده، بلکه به استناد مصوبات جلسه فوق العاده شورای امنیت کشور (مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۹) نیز اولاً هر گونه افزایش قیمت خدمات دولتی تا سه ماه آینده ممنوع بوده و ثانیاً سیاست گذاری در این رابطه منوط به مشورت با شورای امنیت کشور خواهد بود.

در ادامه نامه آمده است: مراتب فوق در حالی است که رصد و پایش تعرفه حمل و نقل عمومی درون شهر تهران مؤید اعمال خود سرانه افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی کرایه تاکسی ها از سوی برخی رانندگان به ویژه در مسیرهای پرتردد و ساعات پیک ترافیک است.

این نامه ادامه یافت: بر همین اساس با هدف پیشگیری از بی نظمی در بازار و با تأکید بر لزوم وحدت رویه در اجرای مصوبات و تصمیمات کلان کشور، مستدعی است دستور فرمایید از هرگونه تغییر تعرفه های مذکور توسط مراجع ذیربط پیش از تأیید و طی فرآیند حاکمیتی اجتناب شده و نتیجه به این سازمان منعکس شود.