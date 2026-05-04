ابلاغ پیام رئیس مجلس به پرستار فداکار بیمارستان خاتم الانبیا (ص)

به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دیدار با ندا سلیمی، پرستار فداکاری که جان نوزادان را در بیمارستان خاتم الانبیا (ص) نجات داده بود، پیام و سلام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی را به وی ابلاغ کردند.

حجت‌الاسلام احد آزادی خواه، علی کشوری، زهرا خدادادی، مسعود خاتمی و تعدادی از همکاران روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، در دیدار با خانم سلیمی، از ایثار و فداکاری این پرستار متعهد در نجات جان ۳ نوزاد معصوم و بی دفاع که در حملات و بمباران دشمن سفاک امریکایی - صهیونی مورد تهدید واقع شده بودند، تجلیل کردند.