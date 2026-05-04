به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر اظهار کرد: خلیج فارس و تنگه هرمز، از راهبردی‌ترین پهنه‌های جهان‌اند؛ موقعیتی که در گذشته نیز بارها موضوع رقابت و جدال قدرت‌ها بوده و در صورت شکل‌گیری هر بحران بزرگ بین قدرت‌ها، می‌تواند کانون اصلی درگیری باشد.

معاون سیاسی سپاه پاسداران افزود: این منطقه، با ذخایر عظیم و جایگاه چهارراهی خود، در زنجیره قدرت‌های جهانی نقش تعیین‌کننده دارد؛ زیرا هر نوع تسلط انحصاری بر آن، عملاً امکان اعمال نفوذ بر جریان‌های اقتصادی و سیاسی جهان را فراهم می‌کند. اینکه گفته می شود جنگ سوم در خلیج فارس است با این نگاه قوت می‌گیرد



وی اظهار کرد: در چنین چارچوبی، پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی - همانند پیام امام شهید - از جامعیت و عمق راهبردی برخوردار است؛ زیرا به یک مسئله مهم روز، یعنی خلیج فارس و تنگه هرمز، از منظر تاریخی، سیاسی و آینده‌نگر می‌پردازد.

معاون سیاسی سپاه پاسداران با اشاره به پیام رهبر انقلاب، گفت: خلیج فارس و تنگه هرمز؛ نعمت و موهبت الهی برای ملت‌های منطقه است؛ یک سرمایه و فرصت که خداوند در اختیار مردم گذاشته است. این نگاه، پایه‌ای معنوی و ملی برای ضرورت پاسداری از این پهنه راهبردی ایجاد می‌کند.

سردار جوانی خاطرنشان کرد: این منطقه در طول تاریخ، همواره مورد طمع دشمنان قرار گرفته است؛ از سلطه پرتغالی‌ها گرفته تا تداوم نفوذ قدرت‌های غربی. روایت این مسیر نشان می‌دهد که مبارزات و مقاومت ایرانیان سرانجام به خروج پرتغالی‌ها انجامید و دهم اردیبهشت به عنوان «روز خلیج فارس» ثبت شد؛ یادآور این حقیقت که استقلال منطقه با مقاومت به دست می‌آید.

سردار جوانی با تاکید بر اینکه ما به دنبال مدیریت تنگه هرمز به عنوان شکر عملی این نعمت بزرگ هستم، افزود: مدیریت جدید تنگه هرمز پایه گذار نظم جهانی و بین المللی خواهد بود هر کشتی که بخواهد در این منطقه خط‌کشی شده ترددی داشته باشد باید با اجازه نیروهای مسلح‌ جمهوری اسلامی این کار را انجام دهد تا در امنیت باشد.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: هر شناور متعلق به دشمن متخاصم بخواهد رد شود، با آن‌ برخورد قاطع خواهد شد.

سردار جوانی ادامه داد: امریکایی ها بسیاری از اقداماتشان از حمله و لشکرکشی به افغانستان و عراق مبتنی بر این نظریه بود که اگر بتوانیم خاورمیانه بزرگ را در اختیار بگیریم بقیه کشورها را می‌توانیم کنترل کنیم که طرحش با شکست مواجه شد، در این مسیر ایران قوی‌تر و قوی‌تر شد

وی افزود: چون امریکایی ها نتوانستند نفوذ خود را در منطقه بیشتر کنند جنگ راه انداختند ولی از دل این جنگ نظم نوین آینده متولد خواهد شد همان طور که امریکایی ها با این ایده لشکرکشی کردند که بر منطقه مسلط شوند تا جهان را مدیریت کنند خیلی مشخص است که اگر شکست بخورند از دل این شکست آن قدرتی که بیرون میاید تعیین کننده نظم آینده جهان خواهد بود

سردار جوانی تاکید کرد: در این جنگ اتفاقی افتاد ضمن این که دشمن به اهدافی که به آن تاکید داشت نرسید بلکه به مشکل دیگری برخورده است امروز مشکل ترامپ باز کردن تنگه هرمز است

وی گفت: آنان متحدان اروپایی و سایر کشورها را فراخوان دادند که نیامدند. این نشان می‌دهد امریکا دیگر ابرقدرت نیست بلکه با یک ابرقدرت مواجه شده است.