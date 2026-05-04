دشمن خواهان گروگان گرفتن زندگی اقتصادی مردم است/طرح مطالبات در تجمعات

حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارکرد: دشمن به دنبال گروگان گرفتن زندگی اقتصادی مردم و تسلیم ایران است

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: در این جنگ بعد از آنکه وارد سکوت عرصه نبرد شدیم دشمن به دنبال اختلاف افکنی و فتنه انگیزی به ویژه در عرصه اقتصادی شد که نشانه های آن را در روزهای اخیر با بالا رفتن قیمت دلار و گران شدن اجناس می بینیم.

سالاری مکی ادامه داد: دشمن متجاوز این هدف را دنبال می‌کند که با محاصره دریایی بنادر ایران صادرات و واردات را مختل کند و با اختلاف افکنی و جنگ روانی در نهایت اقتصاد و معیشت مردم را دچار تنگنا کند.

وی با اشاره به اینکه در چنین شرایطی حضور مردم در میدان کمتر از روزهای ابتدایی جنگ نیست، گفت: مردم با حضور در خیابان به عنوان یک تکلیف نشان می‌دهند که پای کار ولایت و انقلاب هستند و در واقع این حضور اعتماد به نفس ملی را بالا می برد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی تصریح کرد: در حال حاضر آن کسی پیروز نهایی این نبرد که می توان آن را «نبرد تاب آوری» نامید، است که مقاومت و تحملش در این مرحله بیشتر و پایداری اجتماعی افزون تری داشته باشد و اینگونه معادلات دشمن را می توان بر هم زد.

سالاری مکی بیان کرد: تاب آوری اجتماعی در این جنگ یک نقطه عطف است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه کسی منکر سختی های اقتصادی وارده بر مردم نیست، گفت: اگر حوادث چند ماه گذشته را از ذهن عبور دهیم می بینیم که اتفاقات دی ماه ۱۴۰۴ نیز از مسائل اقتصادی شروع شد.

وی ادامه داد: اگر عده‌ای در حوزه اقتصادی در این شرایط جنگ سوداگری می کنند نهادهای نظارتی باید جدی تر در این قضیه ورود داشته باشند تا جامعه ببینند فقط مردم در این حوزه نقش آفرینی نمی‌کنند بلکه مسیولین نیز پای کار سفره مردم هستند.

سالاری مکی یادآور شد: به اعتقاد من می‌توان در کنار حفظ حرمت ها و ارج نهادن به خدمات دولت و با تدبیر و درایت مطالبات اقتصادی را نیز در تجمعات خیابانی مطرح کرد.

وی تأکید کرد: اگر مردم ببینند که خواسته هایشان در کف میدان تجمعات شبانه مطرح می شود بی شک این اجتماعات شکوه و اثر گذاری خود را حفظ خواهد کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اظهار کرد: مردمی که در تجمعات شبانه حضور پیدا می کنند دل سوخته نظام و انقلاب اسلامی هستند و اگر توسط آنان این خواسته ها مطرح نشود خدای نکرده ممکن است دچار روند فرسایشی شود و از طرفی گرانی، اعتراض و آشوب همچون دی ماه مجدد به عنوان نسخه دشمن به جامعه ارائه شود.

سالاری مکی یادآور شد: مردم ما در عرصه نظامی پشتیبان نیروهای مسلح بودند و در عرصه مذاکرات نیز تأکید کردند که از مذاکراتی که مطابق عزت و شرف و حقوق آنان باشد، دفاع می کنندو

وی افزود: این مردم در عرصه اقتصادی نیز خواهان همان مطالبات رهبر شهید و رهبر فعلی و خواهان توجه جدی به وضعیت سفره مردم هستند تا غیرخودی ها با نیات شوم این مطالبه به حق را مصادره نکنند.