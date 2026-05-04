به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی شامگاه دوشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان با اشاره به شرایط کنونی کشور و نقش تریبونداران در مدیریت فضای اجتماعی اظهار کرد: ما نمیتوانیم جنگ و مسائل اقتصادی را حلوفصل کنیم، اما میتوانیم و باید امید را در جامعه افزایش دهیم. امروز بخش زیادی از مردم علیرغم همه مشکلات، همچنان به آینده امیدوارند و به ایران و انقلاب میبالند.
وی افزود: در ماههای اخیر شاهد حضور اقشار مختلف مردم در تجمعات هستیم؛ افرادی که شاید پیشتر انتظار حضورشان در چنین صحنههایی نمیرفت. این مسئله نشاندهنده اهمیت حفظ سرمایه اجتماعی است؛ موضوعی که نه یک تاکتیک، بلکه یک ضرورت همیشگی برای کشور محسوب میشود.
لزوم پرهیز از دوقطبیسازی در جامعه
نماینده ولیفقیه در کردستان با تأکید بر اینکه همه تیپهای مختلف حاضر در تجمعات قابل احترام هستند، گفت: در شرایط فعلی نباید اجازه دهیم هیچ شکافی در انسجام ملی ایجاد شود. بخشی از سرمایه اجتماعی ما در میان بانوان با پوششهای متنوع قرار دارد و نباید این قشر را با نگاه تقابلی مورد قضاوت قرار داد.
پورذهبی ادامه داد: برخی اظهارات از تریبونها که بدحجابان را در تقابل با ارزشهای دینی معرفی میکند، غیرضروری و آسیبزا است اینگونه سخنان میتواند به دوقطبیسازی در جامعه منجر شده و زمینه سوءاستفاده رسانههای معاند را فراهم کند.
وی گفت: در حالی که تفاوت در سبک زندگی، لزوماً به معنای بیتوجهی به مبانی دینی نیست.
وی با اشاره به اینکه حتی در میان خانوادههای مذهبی نیز تنوع در نوع پوشش وجود دارد، تصریح کرد: باید این واقعیت اجتماعی را پذیرفت و از تقلیل آن به تقابل ارزشی پرهیز کرد.
ضرورت تقویت امید وحدت و آرامش
نماینده ولیفقیه در کردستان با بیان اینکه سه مؤلفه «امید، وحدت و آرامش» باید در صدر برنامههای مسئولان و تریبونداران قرار گیرد، عنوان کرد: همه ما وظیفه داریم این مؤلفهها را در جامعه تقویت کنیم و از طرح موضوعاتی که موجب نگرانی یا دلخوری مردم میشود، پرهیز کنیم.
وی افزود: تمرکز بر نقاط مشترک میتواند به تقویت همبستگی ملی کمک کند در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی و فشارهای مختلف مواجه هستند اما همچنان همراه کشور ماندهاند، باید این همراهی را قدر دانست و زمینه دلگرمی بیشتر آنان را فراهم کرد.
حجتالاسلام پورذهبی در پایان گفت: حجاب به عنوان یک مسئله دینی اهمیت دارد، اما پرداختن به آن باید در فضاهای علمی، فرهنگی و تخصصی صورت گیرد تا آرامش جامعه حفظ شده و فضای عمومی کشور در مسیر همدلی و انسجام باقی بماند.
