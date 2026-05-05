تبعات جنگ علیه ایران؛ تاخیر آمریکا در تحویل تسلیحات به نروژ

به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای آفتن‌پوستن به نقل از سخنگوی وزارت دفاع نروژ نوشت: آمریکا به اسلو اطلاع داده است که ممکن است تأخیرهایی در تحویل برنامه‌ریزی‌شده تسلیحات رخ دهد.

سخنگوی وزارت دفاع نروژ افزود که اسلو همچنان در این زمینه با آمریکا در حال گفتگو است.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب کاهش ذخایر تسلیحاتی آنها شد.

پیشتر، اندیشکده راهبردی «مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی» (CSIS) در گزارشی هشدار داده بود که مصرف مهمات کلیدی آمریکا در جنگ ایران چنان شدید بوده که ذخایر کنونی برای یک درگیری احتمالی با چین «حادتر از همیشه» ناکافی است و بازسازی توان موشکی واشنگتن «چهار تا ۶ سال» زمان خواهد برد.