واکنش روسیه به همراهی نروژ با تحریم های ضدروسی اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت روسیه در اسلو به ریانووستی گفت: اقتصاد نروژ به‌طور جدی از تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه آسیب دیده است.

وزارت خارجه نروژ پیش‌تر اعلام کرده بود که این کشور به بسته جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه ملحق خواهد شد.

اتحادیه اروپا و انگلیس در راستای فشار بر مسکو، از زمان شروع جنگ اوکراین، تحریم های زیادی را علیه روسیه اعمال کرده اند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که اثر تحریم های ضدروسی بومرنگی بوده و بیش از آنکه به مسکو آسیبی برساند موجب افزایش تورم و بالارفتن قیمت انرژی و کالا در اروپا شده است.