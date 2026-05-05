معاریو: ایران پیروز میدان است؛ دست برتر تهران در تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه عبری زبان معاریو اذعان کرد، ایران به تقویت قوای نظامی خود و پیاده کردن برنامه هایش در تنگه هرمز ادامه می دهد.

این روزنامه اضافه کرد، ایران تا این لحظه پیروز این نبرد بوده است. هیچ کسی نمی داند چگونه ایرانی ها در شرایط کنونی ممکن است پرچم سفید را بالا ببرند و تسلیم شوند.

روز گذشته نیز روزنامه هاآرتص گزارش داد، ترامپ در تحقق اهداف اعلامی خود در قبال ایران شکست خورده است. آیا بعد از این شکست می تواند درباره نقطه فروپاشی نظام ایران صحبت کرده و زمان تعیین کند؟

در این گزارش آمده است، آیا ترامپ برای خسارت ها و ویرانی هایی که یک جنگ جدید بر کشورهای حوزه خلیج فارس تحمیل خواهد کرد آماده است به ویژه آن که فرضیه های وی در قبال ماهیت واکنش ایران اشتباه از آب درآمد؟