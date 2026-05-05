به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، «کریستالینا جورجیوا»، مدیر کل صندوق بین‌المللی پول در سخنانی اظهار داشت که تورم روند افزایشی خود را آغاز کرده است، اما تأکید کرد که پیش‌بینی‌های تورمی برای بلندمدت همچنان ثابت باقی مانده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد که با وجود این افزایش، «هنوز در خطرناک‌ترین منطقه (از نظر تورمی) قرار نداریم.»

رئیس این نهاد مالی بین‌المللی نسبت به طولانی شدن درگیری‌ها هشدار داد و افزود: «اگر جنگ تا سال ۲۰۲۷ ادامه یابد و قیمت نفت به ۱۲۵ دلار برسد، باید انتظار نتایج بسیار بدتری را داشته باشیم».

هشدار مدیرعامل «شورون» درباره پیامدهای بسته‌ شدن تنگه هرمز بر بازار جهانی نفت

در همین راستا، مدیرعامل شرکت نفت شورون آمریکا نیز هشدار داد که مسدود شدن تنگه هرمز، بازار جهانی را با بحران جدی کمبود عرضه نفت روبه رو خواهد کرد.

این اظهارات نشان‌دهنده نگرانی عمیق نهادهای پولی از تأثیر مستقیم تنش‌های نظامی در منطقه خلیج فارس بر بازارهای انرژی و ثبات اقتصادی جهان در سال‌های آینده است.