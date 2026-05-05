آشوری: دشمن با ارتکاب جنایت میناب قصد سست کردن اراده ملت ایران را داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی اظهار کرد: دوازدهم اردیبهشت، سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری، فرصتی برای ادای احترام به مجاهدان عرصه علم و ایمان است و این روز را به همه معلمان فداکار، اساتید متعهد و فرهنگیان گرانقدر استان هرمزگان و سراسر ایران تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

وی اضافه کرد: امسال روز معلم در سایه اندوهی عمیق فرا رسیده است جنایت ددمنشانه دشمن در مدرسه «شجره طیبه» میناب که منجر به شهادت ۲۶ معلم عزیز و جمعی از دانش‌آموزان معصوم شد، بار دیگر چهره واقعی مدعیان دروغین حقوق بشر را آشکار ساخت زیرا این حمله، جنایتی جنگی و هدفمند علیه آینده‌سازان ایران اسلامی بود.

استاندار هرمزگان ادامه داد: دشمن خیال کرد با این سبعیت می‌تواند اراده ملت ما را سست کند؛ اما محاسباتش همچون همیشه اشتباه از آب درآمد.

آشوری گفت: این جنایت، تنها به مدرسه میناب محدود نشد و دشمن به سنگرهای علم و دانش در سراسر کشور هجوم آورد بطوری که بیش از ۳۰ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی ایران، از دانشگاه صنعتی شریف به عنوان نماد پیشرفت علمی تا مؤسسه تحقیقاتی پاستور، مورد هجوم مستقیم قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه دشمن تصور می کرد با ترور و بمباران اساتید برجسته و دانشجویان نخبه ما توان علمی ایران اسلامی فلج می شود اضافه کرد: اما دشمن غافل از آن بود که علم در دل و ایمان این ملت ریشه دوانده است و با بمباران دیوارها نابودشدنی نیست.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: در این روزهای سخت، معلمان و اساتید ما ثابت کردند که اسوه صبر، ایثار و تعهدند زیرا آنان در شرایط جنگ و بحران، لحظه‌ای از تعلیم و تربیت نسل آینده دست نکشیدند و با خلاقیت و فداکاری، مسیر دانایی را روشن نگه داشتند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای معلم و استاد، به ویژه ۲۶ شهید والامقام مدرسه شجره طیبه میناب و اساتید شهید دانشگاه‌های کشور، بر عزم راسخ خود برای حمایت همه‌جانبه از جامعه فرهنگیان و اساتید تأکید کرد و گفت: دولت وفاق در کنار شماست تا با توان مضاعف، سنگر علم و دانش را مستحکم‌تر از گذشته حفظ کنیم.