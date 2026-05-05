۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۱

قوه قضاییه پیشرو در داده‌محوری؛ ۱۰ میلیون رأی در خدمت هوش مصنوعی

رئیس مرکز آمار قوه قضاییه اعلام کرد: یک میلیون اظهارنامه و ۵۰ هزار پرونده با مستندات کامل، به‌صورت گمنام، برای بهبود مدل‌های هوش مصنوعی در اختیار شرکت‌های فناور قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: تحقق حکمرانی داده‌محور مستلزم دسترسی مؤثر، نظام‌مند و قابل اتکا به داده‌ها است؛ دستگاه قضا، به‌عنوان نهاد حاکمیتی پیشرو در این عرصه، ۱۰ میلیون رأی قضایی گمنام‌سازی‌شده را در قالب مجموعه‌داده‌های مختلف و با هدف بهره‌گیری در سامانه‌ها و خدمات هوشمند قضائی مبتنی بر هوش مصنوعی در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های تخصصی قرار داد.

در ایام جنگ تحمیلی سوم نیز یک میلیون اظهارنامه و ۵۰ هزار پرونده (شامل مجموعه کامل مستندات پرونده) گمنام‌سازی شد که برای بهبود مدل‌های هوش مصنوعی به شرکت‌های فناور تحویل خواهد شد.

