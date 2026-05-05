ترافیک سنگین در چند آزادراه تهران و بارش باران در ۷ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور در روز ۱۵ اردیبهشت‌ماه اعلام کرد: هم‌اکنون ترافیک سنگینی در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل محدوده‌های وردآورد و پیکان‌شهر مشاهده میشود. همچنین در آزادراه ساوه – تهران، حدفاصل نسیم‌شهر تا عوارضی، و در محور شهریار – تهران در برخی مقاطع، شاهد ترافیک سنگین هستیم.

سرهنگ محبی در ادامه وضعیت سایر مسیرها را این‌گونه تشریح کرد: خوشبختانه تردد در محورهای اصلی کشور شامل چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت به صورت روان در جریان است و محورهای شمالی نیز در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی افزود: بارش باران در محورهای استان‌های اردبیل، کردستان، همدان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی و گیلان گزارش شده است که نیازمند توجه ویژه رانندگان برای حفظ سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی است.

جانشین پلیس راه فراجا در خصوص انسداد محورها بیان داشت: محور قدیم بستان‌آباد – میانه (حدفاصل قره‌چمن تا میانه) به دلیل انسداد، مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین شامل قره‌چمن – کوهسالار علیا – سه‌راهی ترکمانچای – راه روستایی چپقلو – میانه و همچنین مسیر قره‌چمن – راه فرعی هشترود – میانه انجام می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: محور غیرشریانی «پاتاوه – دهدشت» نیز مسدود است؛ همچنین محورهای «گنجنامه – تویسرکان»، «سروآباد – پاوه (گردنه تته)»، «سی‌سخت – پادنا (در هر دو مسیر)» و «وازک – بلده» به دلیل شرایط فصلی همچنان مسدود هستند.