۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۸

آخرین وضعیت راه‌های کشور اعلام شد؛ ترافیک سنگین در محورهای شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ بر اساس جدیدترین اطلاعیه‌های مرکز مدیریت راه‌های کشور، هم‌اکنون ترافیک سنگین در محورهای شمالی و برخی آزادراه‌های اصلی گزارش شده است.

در محور چالوس (جنوب به شمال) ترافیک در حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه سنگین است.

همچنین در آزادراه تهران – شمال مسیر جنوب به شمال، تردد در محدوده تونل‌های ۱۷ و ۱۸ و نیز تونل البرز تا انتهای آزادراه با ترافیک سنگین همراه است.

در محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت و در محدوده سه‌راهی چلاو ترافیک سنگین گزارش شده است.

محور فیروزکوه نیز در مسیر جنوب به شمال و در محدوده شهر دماوند با ترافیک سنگین مواجه است.

با این حال، تردد در محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه قزوین – رشت (رفت و برگشت) و همچنین مسیر شمال به جنوب محورهای چالوس، فیروزکوه و آزادراه تهران – شمال روان است.

در ادامه این گزارش آمده است که آزادراه قزوین – کرج – تهران در حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک با ترافیک نیمه‌سنگین روبه‌رو است.

محورهای مسدود شریانی

محور قدیم بستان‌آباد – میانه در محدوده قره‌چمن تا میانه مسدود است. تردد از مسیرهای جایگزین قره‌چمن – کوهسالار علیا – سه‌راهی ترکمانچای – راه روستایی چپقلو – میانه و نیز قره‌چمن – راه فرعی هشترود – میانه انجام می‌شود.

محورهای مسدود غیرشریانی

پاتاوه – دهدشت مسدود است.

محورهای دارای انسداد فصلی

  • گنجنامه – تویسرکان

  • سروآباد – پاوه (گردنه تته)

  • سی‌سخت – پادنا (رفت و برگشت)

  • وازک – بلده

علی فروزانفر

