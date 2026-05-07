به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ بر اساس جدیدترین اطلاعیههای مرکز مدیریت راههای کشور، هماکنون ترافیک سنگین در محورهای شمالی و برخی آزادراههای اصلی گزارش شده است.
در محور چالوس (جنوب به شمال) ترافیک در حدفاصل پل زنگوله تا سیاهبیشه سنگین است.
همچنین در آزادراه تهران – شمال مسیر جنوب به شمال، تردد در محدوده تونلهای ۱۷ و ۱۸ و نیز تونل البرز تا انتهای آزادراه با ترافیک سنگین همراه است.
در محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت و در محدوده سهراهی چلاو ترافیک سنگین گزارش شده است.
محور فیروزکوه نیز در مسیر جنوب به شمال و در محدوده شهر دماوند با ترافیک سنگین مواجه است.
با این حال، تردد در محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه قزوین – رشت (رفت و برگشت) و همچنین مسیر شمال به جنوب محورهای چالوس، فیروزکوه و آزادراه تهران – شمال روان است.
در ادامه این گزارش آمده است که آزادراه قزوین – کرج – تهران در حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک با ترافیک نیمهسنگین روبهرو است.
محورهای مسدود شریانی
محور قدیم بستانآباد – میانه در محدوده قرهچمن تا میانه مسدود است. تردد از مسیرهای جایگزین قرهچمن – کوهسالار علیا – سهراهی ترکمانچای – راه روستایی چپقلو – میانه و نیز قرهچمن – راه فرعی هشترود – میانه انجام میشود.
محورهای مسدود غیرشریانی
پاتاوه – دهدشت مسدود است.
محورهای دارای انسداد فصلی
-
گنجنامه – تویسرکان
-
سروآباد – پاوه (گردنه تته)
-
سیسخت – پادنا (رفت و برگشت)
-
وازک – بلده
نظر شما