  1. سیاست
  2. مجلس
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۷

قالیباف: معادله جدید تنگه هرمز در حال تثبیت است

قالیباف: معادله جدید تنگه هرمز در حال تثبیت است

رئیس مجلس با بیان اینکه معادله جدید تنگه هرمز در حال تثبیت است، گفت: استمرار وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل است و شرشان کم خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: «معادله جدید تنگه هرمز در حال تثبیت است. امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش با نقض آتش‌بس و اعمال محاصره به خطر افتاده است؛ البته شرّشان کم خواهد شد. خوب می‌دانیم که استمرار وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل است؛ درحالی که ما هنوز حتی شروع هم نکرده‌ایم.»

کد مطلب 6820511
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها