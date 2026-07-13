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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

پیش‌بینی کشت ۱۵۰ هکتار پنبه در شهرستان حاجی‌آباد

پیش‌بینی کشت ۱۵۰ هکتار پنبه در شهرستان حاجی‌آباد

حاجی آباد- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجی‌آباد از پیش‌بینی کشت ۱۵۰ هکتار پنبه در سال زراعی جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب شکاری از پیش‌بینی کشت ۱۵۰ هکتار پنبه در سال زراعی جاری خبر داد و گفت: عملیات کشت این محصول از اواسط تیرماه در مناطق خوشن‌آباد، طاشکوئیه و سرچاهان آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود میانگین عملکرد مزارع به ۲.۵ تن در هر هکتار برسد.

شکاری با اشاره به اهمیت توسعه کشت پنبه در شهرستان اظهار کرد: در سال زراعی جاری، کشاورزان از ارقام ساجدی، ورامین، الپیدا و بابیلون برای کشت استفاده می‌کنند که از نظر سازگاری با شرایط منطقه و عملکرد، ارقام مناسبی هستند.

وی افزود: با رعایت توصیه‌های فنی، مدیریت صحیح مزرعه و استفاده از بذرهای استاندارد، انتظار می‌رود عملکرد مطلوبی در مزارع پنبه شهرستان حاصل شود.

محبوبه بهرامی، کارشناس زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان حاجی‌آباد، نیز گفت: رعایت تاریخ مناسب کشت، تغذیه متعادل گیاه، مدیریت به‌موقع آفات و بیماری‌ها و اجرای توصیه‌های کارشناسی، نقش مهمی در افزایش عملکرد و تولید پایدار پنبه دارد.

کد مطلب 6886785

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