به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب شکاری از پیشبینی کشت ۱۵۰ هکتار پنبه در سال زراعی جاری خبر داد و گفت: عملیات کشت این محصول از اواسط تیرماه در مناطق خوشنآباد، طاشکوئیه و سرچاهان آغاز شده و پیشبینی میشود میانگین عملکرد مزارع به ۲.۵ تن در هر هکتار برسد.
شکاری با اشاره به اهمیت توسعه کشت پنبه در شهرستان اظهار کرد: در سال زراعی جاری، کشاورزان از ارقام ساجدی، ورامین، الپیدا و بابیلون برای کشت استفاده میکنند که از نظر سازگاری با شرایط منطقه و عملکرد، ارقام مناسبی هستند.
وی افزود: با رعایت توصیههای فنی، مدیریت صحیح مزرعه و استفاده از بذرهای استاندارد، انتظار میرود عملکرد مطلوبی در مزارع پنبه شهرستان حاصل شود.
محبوبه بهرامی، کارشناس زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان حاجیآباد، نیز گفت: رعایت تاریخ مناسب کشت، تغذیه متعادل گیاه، مدیریت بهموقع آفات و بیماریها و اجرای توصیههای کارشناسی، نقش مهمی در افزایش عملکرد و تولید پایدار پنبه دارد.
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