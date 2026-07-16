دستگیری چهار شکارچی متخلف در شهرستان زیرکوه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا جوان پیش از ظهر پنجشنبه به خبرنگاران گفت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان زیرکوه در عملیات مشترک با نیروهای انتظامی، موفق به کشف تجهیزات شکار غیرمجاز و بازداشت چهار نفر متخلف شد.
وی تصریح کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست زیرکوه با همکاری ماموران پاسگاه انتظامی آهنگران، عملیات ویژهای با هدف مقابله با شکار غیرمجاز در منطقه انجام دادند.
جوان با اشاره به جزئیات این عملیات اظهار داشت: در جریان این عملیات یک قبضه سلاح ساچمهزنی ولاشهی یک سرخرگوش از متخلفان کشف و ضبط شد.
وی در ادامه افزود: همچنین چهار نفر شکارچی کتخلف دستگیر و پرونده قضایی آنها برای پیگیریهای قانونی تحویل مراجع قضایی شهرستان شد.
رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان زیرکوه با تأکید بر تداوم نظارتها در این خصوص، خاطرنشان کرد: یگان حفاظت محیط زیست با همکاری نهادهای انتظامی، برخورد با شکار غیر مجاز و حفاظت از گونههای زیستی منطقه را با قاطعیت ادامه می دهد تا با انجام این کار از تخریب زنجیره غذایی و نابودی گونههای وحشی جلوگیری شود.
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