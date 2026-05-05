تولید ۴۰ تن ماهیان خاویاری در بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین اکبری در سخنانی، اظهار داشت: با تلاش تولیدکنندگان و حمایت‌های انجام شده، مجموع تولیدات آبزیان در شهرستان بروجرد به سه هزار و ۸۸۶ تن رسیده است که این رقم نشان‌دهنده ظرفیت قابل‌توجه و نقش مؤثر این شهرستان در توسعه آبزی‌پروری استان است.

وی به تفکیک آمار تولیدات پرداخت و افزود: بیشترین سهم تولید مربوط به ماهیان سردابی با ظرفیت سه هزار و ۵۵۰ تن است. همچنین در حوزه تولید ماهیان گرمابی ۱۸۰ تن و در بخش ماهیان خاویاری که از حوزه‌های ارزشمند شیلاتی محسوب می‌شود، موفق به تولید ۴۰ تن محصول شده‌ایم.

رئیس اداره شیلات بروجرد به بهره‌برداری از منابع آبی طبیعی اشاره کرد و گفت: علاوه بر تولیدات مزارع پرورشی، میزان ۱۱۶ تن آبزی نیز از منابع آبی طبیعی و نیمه‌طبیعی شهرستان صید و روانه بازار شده است.

اکبری با اشاره به جایگاه بروجرد در تولید ماهیان زینتی، تصریح کرد: این شهرستان در حوزه ماهیان زینتی نیز عملکرد درخشانی داشته و موفق به تولید دو میلیون و ۳۹۰ هزار قطعه شده است که این بخش پتانسیل بالایی برای اشتغال‌زایی و ارزآوری دارد.

وی تصریح کرد: امیدواریم با حمایت‌های مستمر مدیریت و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، در سال‌های آتی شاهد ارتقای هرچه بیشتر سطح کمی و کیفی تولید و افزایش بهره‌وری در این صنعت پیشران در شهرستان بروجرد باشیم.