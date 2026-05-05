مدیرکل ثبت اسناد اصفهان: ۲۱۵سند نهضت ملی مسکن در مبارکه صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی میرنظامی صبح سهشنبه در جریان سفر به شهرستان مبارکه و بازدید از اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان اظهار کرد: صدور ۲۱۵سند مالکیت برای اراضی و واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در چارچوب سیاستهای حمایتی دولت در حوزه مسکن و با هدف تسریع در روند اجرای این طرح انجام شده است.
وی با اشاره به نقش اسناد رسمی در ایجاد امنیت حقوقی برای مردم و سرمایهگذاران افزود: صدور اسناد مالکیت برای اراضی و واحدهای مشمول طرح نهضت ملی مسکن، علاوه بر ساماندهی وضعیت ثبتی املاک، زمینه تسریع در ساختوساز، واگذاری واحدها به متقاضیان و بهرهمندی از تسهیلات بانکی را فراهم میکند.
عضو شورای قضائی استان اصفهان ادامه داد: ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان با همکاری واحدهای ثبتی، صدور اسناد مالکیت مربوط به طرح نهضت ملی مسکن را با جدیت در دستور کار قرار داده و این روند تا تثبیت کامل وضعیت ثبتی اراضی و واحدهای در دست اجرا ادامه خواهد داشت.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان با قدردانی از تلاش کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک مبارکه تصریح کرد: تلاش شبانهروزی همکاران در واحدهای ثبتی، بهویژه در شهرستانها، نقش مؤثری در تحقق اهداف دولت در حوزه تأمین مسکن و ارائه خدمات بهتر به مردم دارد.
میرنظامی در جریان این بازدید با همراهی معاون اداری، مالی و پشتیبانی ثبت کل استان از بخشهای مختلف اداره ثبت اسناد و املاک مبارکه بازدید کرد، با کارکنان و مراجعان دیدار و درباره مسائل و مشکلات آنان گفتوگو کرد و عملکرد این واحد ثبتی مورد بررسی قرار گرفت.
