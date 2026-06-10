۹۷ فقره سند طرح جوانی جمعیت برای نخستین بار در رامشیر صادر شد

غلامرضا کردونی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تثبیت مالکیت اراضی دولتی یکی از پیش‌نیازهای اصلی برای اجرای طرح‌های ملی و عمرانی است و در همین راستا، اداره ثبت اسناد رامشیر با اولویت‌بندی برنامه‌های دولت، صدور اسناد اراضی پیش‌بینی شده برای طرح جوانی جمعیت را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: با تلاش کارشناسان این اداره و طی تشریفات قانونی و ثبتی، ۹۷ فقره سند مالکیت دولتی که متعلق به اراضی طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است، صادر شد و طی یک مراسم رسمی به نماینده اداره راه و شهرسازی شهرستان تحویل داده شد تا روند واگذاری به متقاضیان شتاب بگیرد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک رامشیر تصریح کرد: این اقدام که برای نخستین بار در سطح شهرستان به سرانجام رسیده است، گامی بلند در جهت تحقق سیاست‌های کلی نظام و ابلاغیه‌های دولت در زمینه حمایت از نهاد خانواده و ترغیب به فرزندآوری محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: صدور سند رسمی برای این اراضی نه تنها بستر حقوقی لازم را برای بهره‌برداری ذی‌نفعان فراهم می‌کند بلکه از بروز هرگونه تعارض احتمالی یا تصرفات غیرقانونی در آینده جلوگیری کرده و شفافیت در مالکیت اراضی دولتی را به حداکثر می‌رساند.

کردونی بیان کرد: یکی از چالش‌های بزرگ در اجرای طرح‌های مسکن و واگذاری زمین، موضوعات مربوط به مستندسازی و دریافت اسناد تک‌برگ بود که با تعامل سازنده و همکاری مستمر میان اداره ثبت اسناد و املاک و اداره راه و شهرسازی رامشیر، این مانع در بخش طرح جوانی جمعیت مرتفع شده است.

وی توضیح داد: اسناد رسمی به عنوان معتبرترین ابزار صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال شناخته می‌شوند و ما در مجموعه ثبت اسناد، خود را موظف می‌دانیم با سرعت‌بخشی به فرآیندهای ثبتی، مسیر خدمات‌رسانی دولت به مردم را هموارتر کنیم.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک رامشیر عنوان کرد: اجرای دقیق قانون حدنگار یا کاداستر در اراضی دولتی و ملی، راه را بر هرگونه واسطه‌گری و زمین‌خواری می‌بندد و باعث می‌شود منابع ملی دقیقاً در همان مسیری که قانون‌گذار تعیین کرده است، یعنی خدمت به معیشت و رفاه مردم، هزینه شود.

وی افزود: خانواده‌هایی که در قالب طرح جوانی جمعیت مشمول دریافت این اراضی شده‌اند، اکنون با اطمینان خاطر بیشتری می‌توانند مراحل بعدی احداث مسکن یا بهره‌برداری از زمین خود را دنبال کنند زیرا تثبیت مالکیت دولت، مقدمه انتقال قطعی و قانونی به واجدان شرایط است.