۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

دادستان کامیاران: صیانت از اراضی ملی خط قرمز دستگاه قضایی است

کامیاران- دادستان عمومی و انقلاب کامیاران گفت: حفظ اراضی ملی و جلوگیری از هرگونه تعرض به آن‌ها از خطوط قرمز دستگاه قضایی محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد کفراشی پیش از ظهر سه شنبه در جریان بازدید میدانی از چند طرح تولیدی و گردشگری در محور پالنگان شهرستان کامیاران، اظهار کرد: صیانت از اراضی ملی و انفال از مهم‌ترین وظایف دستگاه‌های متولی و دستگاه قضایی است و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی وجود نخواهد داشت.

وی افزود: هرگونه توسعه و اجرای طرح‌های اقتصادی و گردشگری باید در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود و نباید به بهای تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی تمام شود.

دادستان عمومی و انقلاب کامیاران با تأکید بر ضرورت رعایت موازین قانونی در اجرای طرح‌ها تصریح کرد: دستگاه قضایی در کنار حمایت از طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا، با هرگونه تخلف، تصرف غیرقانونی و سوءاستفاده از اراضی ملی برخورد قاطع خواهد داشت.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: توسعه زمانی ارزشمند و پایدار است که همراه با حفظ محیط زیست و منابع طبیعی باشد و این موضوع باید به‌عنوان یک اصل اساسی در تمامی برنامه‌ریزی‌ها مدنظر قرار گیرد.

