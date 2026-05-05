دادستان کامیاران: صیانت از اراضی ملی خط قرمز دستگاه قضایی است

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد کفراشی پیش از ظهر سه شنبه در جریان بازدید میدانی از چند طرح تولیدی و گردشگری در محور پالنگان شهرستان کامیاران، اظهار کرد: صیانت از اراضی ملی و انفال از مهمترین وظایف دستگاههای متولی و دستگاه قضایی است و در این زمینه هیچگونه اغماضی وجود نخواهد داشت.
وی افزود: هرگونه توسعه و اجرای طرحهای اقتصادی و گردشگری باید در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود و نباید به بهای تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی تمام شود.
دادستان عمومی و انقلاب کامیاران با تأکید بر ضرورت رعایت موازین قانونی در اجرای طرحها تصریح کرد: دستگاه قضایی در کنار حمایت از طرحهای تولیدی و اشتغالزا، با هرگونه تخلف، تصرف غیرقانونی و سوءاستفاده از اراضی ملی برخورد قاطع خواهد داشت.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: توسعه زمانی ارزشمند و پایدار است که همراه با حفظ محیط زیست و منابع طبیعی باشد و این موضوع باید بهعنوان یک اصل اساسی در تمامی برنامهریزیها مدنظر قرار گیرد.
