حادثه برای سمند در محور میامی- سبزوار؛ ۴ نفر راهی بیمارستان شدند

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حادثه پیش از ظهر سه شنبه برای سواری سمند در کیلومتر ۲۵ محور میامی به سبزوار خبر داد و بیان کرد: در پی این سانحه خودرو از پل سقوط و باعث مجروح شدن سرنشینان شد.

وی از عملکرد نجات گران پایگاه میان دشت میامی تقدیر کرد و افزود: بلافاصله امدادگران به محل حادثه اعزام و عملیات امداد و نجات به سرعت انجام گرفت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از مصدومیت چهار نفر در پی این حادثه خبر داد و بیان داشت: مصدومان بعد از اقدامات اولیه توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

درخشان اضافه کرد: بارها به رعایت قوانین ترافیکی به رانندگان هشدارهای لازم داده شده است و از هموطنان درخواست داریم برای پیشگیری از خسارات مالی و جانی با رعایت این نکات خاطره سفر را برای خود و همراهان دلپذیر کنند.