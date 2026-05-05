سارق طلاجات ۷۰ میلیارد ریالی در نطنز کمتر از ۷۲ ساعت دستگیر شد

سرهنگ مهدی حاجی‌بابائی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره سرقت منزل در یکی از روستاهای شهرستان نطنز، بلافاصله مأموران پلیس آگاهی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد سارق یا سارقان با سوءاستفاده از نبود صاحبخانه وارد منزل شده و مقادیر قابل توجهی طلاجات را به سرقت برده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان نطنز ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی با حضور میدانی، انجام اقدامات تخصصی و بهره‌گیری از شیوه‌های علمی کشف جرم، در کوتاه‌ترین زمان ممکن موفق به شناسایی هویت سارق شدند و وی را تحت رصد اطلاعاتی قرار دادند.

سرهنگ حاجی‌بابائی طاهری تصریح کرد: مأموران پلیس در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه، متهم را کمتر از ۷۲ ساعت پس از وقوع سرقت دستگیر کردند.

وی با اشاره به کشف طلاجات مسروقه خاطرنشان کرد: برابر نظر کارشناسان، ارزش اموال سرقت‌شده بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال برآورد شده که بخش قابل توجهی از آن کشف و به پرونده اضافه شده است.

سرهنگ جاجی بابائی گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نطنز با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با سارقان و مخلان امنیت عمومی گفت: حضور سریع و اقدام قاطع پلیس در صحنه‌های وقوع جرم نقش مهمی در افزایش احساس امنیت و رضایتمندی شهروندان دارد و پلیس بدون اغماض با هرگونه اقدام مجرمانه برخورد خواهد کرد.