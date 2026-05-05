به گزارش خبرگزاری مهر، عنایتالله میرزایی در جریان بازدید معاون عمرانی استانداری لرستان از پروژههای راهسازی کوهدشت، اظهار داشت: این بازدید باهدف بررسی میدانی روند پیشرفت فیزیکی پروژهها، شناسایی چالشهای اجرایی و اتخاذ تصمیمات لازم برای رفع موانع، بهویژه در مسیرهای مرتبط با تردد زائران اربعین حسینی انجام شد.
وی تصریح کرد: در جریان این برنامه، پروژه واریانت «چنار» در محور خرمآباد - کوهدشت و همچنین پروژه توسعهمحور چهارخطه کوهدشت - «زانوگه» مورد بازدید قرار گرفت.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به تأکید معاون عمرانی استاندار بر تسریع روند اجرا، گفت: باوجود شرایط آبوهوایی خاص منطقه، بارشهای فصلی و همزمانی اجرای پروژهها با ایام جنگ تحمیلی رمضان، هیچیک از طرحهای راهسازی متوقف نشده و عملیات اجرایی با جدیت ادامه دارد.
میرزایی، تصریح کرد: بهرهبرداری از این پروژهها نقش مهمی در ارتقای ایمنی جادهها، تسهیل تردد شهروندان و زائران و توسعه ارتباطات بینشهری در استان خواهد داشت.
