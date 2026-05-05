به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به راه اندازی سامانه خودکاربری اجرای اسناد رسمی در همه استان‌های کشور مزایای متعدد این سامانه را برشمرد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: صدور اجراییه به صورت خودکار با فراخوانی داده‌ها از سامانه‌های مربوطه، بازداشت اموال مدیون قبل از ابلاغ اجراییه جهت پیشگیری فرار از دین، شناسایی و بازداشت اموال بدهکار و متعهدعلیه (ملک، خودرو و موجودی حساب) به صورت وب سرویس از طریق سامانه‌های درون سازمانی و برون سازمانی، انجام مزایده به صورت متمرکز و الکترونیک بدون نیاز به مراجعه حضوری خریداران و انتخاب کارشناس ارزیاب به صورت خودکار و هوشمند توسط سامانه بدون دخالت عامل انسانی را از مزایای این سامانه عنوان کرد.

وی ممنوع الخروجی و رفع ممنوع الخروجی بدهکار به صورت آنی و برخط، کاهش مراجعات حضوری طرفین پرونده اجرایی و کاهش تردد شهری، ایجاد نظام ارزیابی عملکرد کارکنان اجرای ثبت، جلوگیری از جعل و فساد احتمالی با مکانیزه کردن کلیه اقدامات و مکاتبات، تسهیل در اجرای فرآیندها و عملیات اجرایی، صیانت از حقوق اشخاص و هوشمند سازی محاسبات پرونده‌های اجرایی را از دیگر مزایای این سامانه نام برد.