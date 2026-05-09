به گزارش خبرنگار مهر، اعظم قویدل، در یک برنامه تلویزیونی درباره وضعیت اسناد مالکیتی که در جریان جنگ تحمیلی سوم از بین رفته اند، اظهار داشت: در حال حاضر دو نوع سند داریم؛ یکی دفترچه ای قدیمی که تا سال ۸۸ صادر می شد و دیگری اسناد حدنگار و تکبرگ (دو رنگ زرد و سبز) که از سوم تیر ۱۴۰۳ به بعد صادر شده اند. این اسناد حدنگاری در سیستم ثبت شده اند و مالکان می توانند بدون هیچ نگرانی و با طی تشریفاتی، اسناد المثنی خود را دریافت کنند.
وی تأکید کرد: اگر سند دفترچه ای مفقود شده یا آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم نیاز به برداشت شمیم یا نقشه برداری مجدد داشته باشد، سازمان ثبت اسناد و املاک بدون هیچگونه هزینه، نسبت به برداشت و تثبیت آن اقدام می کند.
قویدل در تشریح فرآیند صدور سند مالکیت المثنی گفت: ابتدا فرم استشهادیه تکمیل میشود که در آن علت از بین رفتن سند قید می گردد. حضور سه نفر شاهد الزامی است که نفر سوم باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه و تشریفات امضا را انجام دهد. از دفاتر اسناد رسمی درخواست داریم این کار را به سرعت انجام دهند تا معطلی پیش نیاید.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: مرحله بعد مراجعه به واحد ثبتی مربوطه است و یک نوبت آگهی نوبتی انتشار می یابد. پس از انتشار آگهی، ۱۰ روز مهلت برای اعتراض وجود دارد. اگر اعتراضی صورت نگیرد، سند مالکیت صادر و تقدیم افراد میشود.
قولنامههای عادی هیچ سابقهای در سازمان ثبت ندارند
قویدل در ادامه توضیح داد: سازمان ثبت اسناد و املاک، صرفاً سابقهی اسناد مالکیت رسمی و اسناد انتقالی را که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شدهاند، در سامانههای الکترونیک و جامع املاک نگهداری میکند. شهروندان میتوانند با مراجعه به دفتر اسناد رسمی مربوطه یا سکوی کاتب، سوابق نقلوانتقالات خود را مشاهده و پرینت بگیرند. اما در مورد قولنامههای عادی (غیر رسمی) که درجنگ از بین رفتهاند، هیچ سابقهای وجود ندارد؛ مگر اینکه همان ادعا بعداً به سند مالکیت رسمی تبدیل شود که در آن صورت در سامانهها ثبت خواهد شد.
خدمات ثبتی در طول جنگ تحمیلی نه تنها متوقف نشد، بلکه افزایش یافت
سخنگوی سازمان ثبت با اشاره به شرایط جنگی کشور اظهار کرد: خوشبختانه در طول جنگ تحمیلی وقفهای در صدور اسناد مالکیت رخ نداد. حتی در شرایطی که با یکسوم نیروها حضور داشتیم، اقدامات ثبتی نسبت به سالهای قبل افزایش داشته و خدمات خود را ارائه دادهایم.
جزئیات قانون الزام و سامانه ثبت ادعا؛ مهلت دو ساله برای ثبت ادعا
قویدل در خصوص قانون الزام (مصوب اردیبهشت ۱۴۰۳) گفت: شورای راهبری این قانون به ریاست معاون اول قوه قضاییه هر هفته تشکیل جلسه میدهد و علیرغم مشکلات جنگ، اجرای قانون به دقت پیگیری میشود.
وی نوید داد: به زودی با دستور رئیس قوه قضاییه، سامانه ثبت ادعا به صورت رسمی راهاندازی خواهد شد. بر اساس قانون الزام، از زمان راهاندازی رسمی این سامانه، همه افرادی که به یک ملک فاقد سند مالکیت (یا دارای سند به نام مدعیعلیه) ادعایی دارند، ظرف دو سال باید ادعای خود را بارگذاری کنند. از زمان درج ادعا نیز دو سال فرصت برای پیگیری اقدامات قانونی خواهند داشت.
هشدار جدی به دارندگان اسناد دفترچهای؛ پایان فرصت پنجساله تبدیل به حدنگار
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک تأکید کرد: اسناد مالکیت دفترچهای (قدیمی تا سال ۸۸) فاقد مختصات جغرافیایی UTM هستند، در حالی که اسناد حدنگار (تکبرگ) با دقت کمتر از یک متر در سامانه کاداستر جانمایی شدهاند و در مقابل بلایایی مثل جنگ، سیل و زلزله مقاوماند.
وی افزود: قانون تبدیل اسناد دفترچهای به حدنگار از بهمنماه ۹۳ ابلاغ شد و پنج سال فرصت برای تبدیل در نظر گرفته بودند. آن پنج سال به پایان رسیده و در حال حاضر خدمات ثبتی به این اسناد دفترچهای ارائه نمیشود بنابراین هرچه سریعتر برای تبدیل دفترچههای مالکیت به اسناد تکبرگ و حدنگار اقدام کنید.
ثبت شرکت؛ نقطه آغاز فعالیت اقتصادی؛ پلمب کمتر از یک دقیقه
قویدل تأکید کرد: اداره کل ثبت شرکتها یکی از زیرمجموعههای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و نقطه آغاز هر فعالیت اقتصادی و تجاری، ثبت شرکت محسوب میشود.
وی افزود: با همکاری سازمان امور مالیاتی، دفاتر قانونی فیزیکی حذف و دفاتر قانونی الکترونیک راهاندازی شده است. اکنون امکان پلمب این دفاتر در کمتر از یک دقیقه در سامانههای ما فراهم شده؛ در حالی که پیش از این، در ماههای پایانی سال گاهی تا دو ماه طول میکشید تا پلمب انجام شود.
کاهش چشمگیر هزینه و صرفهجویی عظیم کاغذ
سخنگوی سازمان ثبت با اشاره به مزایای اقتصادی این طرح گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۳ که فرآیند الکترونیکی شدن دفاتر قانونی آغاز شد، هزینه این فرآیند ابتدا حداقل ۳۰۰ هزار تومان بود، اما اکنون به ۵۰ هزار و ۳۰۰ تومان کاهش یافته است.
وی، مهمترین دستاورد را صرفهجویی در مصرف کاغذ دانست و اعلام کرد: بیش از ۱۰۰ میلیون برگ کاغذ در سال صرفهجویی میشود.
اختلال سامانهها در شرایط جنگی؛ قطعی منطقهای به دلیل حملات سایبری
قویدل در خصوص وضعیت سامانههای ثبتی در دوران جنگ تحمیلی (اشاره به جنگ اخیر) گفت: به دلیل شرایط جنگی و برای حفظ ایمنی سامانهها در برابر حملات سایبری، تمهیدات ویژهای اندیشیده بودیم. برخی اختلالات و قطعیها که بعضاً منطقهای بود به منظور جلوگیری از نفوذ سایبری صورت میگرفت.
وی افزود: گاهی به دلیل قطعی سامانه سایر دستگاهها، ما نیز با کندی یا قطعی مواجه بودیم، اما هماکنون همه سامانهها فعال هستند.
معاملات عادی با سند تکبرگ سبز رنگ ممنوع!
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خطاب به مردم گفت: اگر قصد انجام معامله ملکی را دارید که سند آن تکبرگ سبز رنگ است (مشمول قانون الزام)، حتماً از معامله عادی (قولنامه دستی) خودداری کنید و معامله را از طریق تشریفات قانون الزام انجام دهید تا دچار مخاطرات معاملات عادی نشوید.
قویدل در پایان اعلام کرد: تاکنون بیش از ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار سند تکبرگ در کشور صادر شده است.
