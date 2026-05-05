معلمان در ساختن آینده کشور نقشی اساسی و انکارناپذیر دارند

به گزارش خبرنگار، احمد کرمی ظهر سه شنبه در مراسمی که با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان و جمعی از فرهنگیان برگزار شد، اظهار کرد: اقتدار و انسجام نیروهای مسلح و همچنین پیشرفتهای منطقهای کشور، ریشه در تربیت نسلی دارد که عشق به علم را از معلمان خود آموختهاند.
وی با بیان اینکه معلمان معماران فونداسیون جامعه هستند، افزود: معلمان از پشت میزهای مدرسه و در سختترین شرایط از جمله دوران تحریم، نسلی را تربیت کردند که امروز بخش مهمی از دستاوردهای بزرگ کشور را رقم زده است.
استاندار ایلام با اشاره به ارکان اصلی قدرت کشور تصریح کرد: رهبری، مردم، نیروهای مسلح و دولت چهار رکن اساسی هستند که در کنار یکدیگر کشور را در مسیر عبور از چالشها و دستیابی به پیشرفت همراهی کردهاند.
کرمی همچنین از رویکرد دولت چهاردهم در توجه به مسائل کشور قدردانی کرد و گفت: بخش قابل توجهی از دغدغههای جامعه فرهنگی برطرف شده و ما نیز آمادگی داریم با سفر به شهرستانها و گفتوگو با فرمانداران و فرهنگیان، برای حل مسائل باقیمانده اقدامات لازم را انجام دهیم.
وی معلمان را سرمایهای ملی دانست و تأکید کرد: صدای فرهنگیان شنیده میشود و تلاشهای آنان در ساختن آینده کشور نقشی اساسی و انکارناپذیر دارد.
استاندار ایلام در پایان با تبریک هفته معلم، از خدمات و تلاشهای فداکارانه معلمان بهویژه در شرایط سخت و مقاطع حساس قدردانی کرد.
