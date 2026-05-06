۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۶

سارقان سابقه‌دار با شلیک هوایی پلیس شاهرود زمینگیر شدند

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از عملیات غافلگیرانه پلیس حین سرقتِ منازل خبر داد و گفت: مأموران کلانتری البرز، سه سارق حرفه‌ای را هنگام سرقت شناسایی و با شلیک هوایی زمینگیر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود با تاکید به اینکه امنیت خط قرمز پلیس است، ادامه داد: در این راستا پلیس با گشت زنی هدفمند می کوشد تا این امنیت پایدار برای شهروندان تامین شود.

وی توضیح داد: در راستای همین ماموریت ذاتی ماموران انتظامی کلانتری ۱۳ البرز شاهرود هنگام گشت زنی هدفمند در شهر متوجه مورد مشکوک وقوع سرقت شدند.

فرمانده انتظامی شاهرود توضیح داد: این مورد مشکوک وجود سارقان سابقه داری بود که قصد سرقت اماکن خصوصی و منازل را داشتند و هنگام انجام سرقت رویت شدند.

شائینی از دستگیری سه سارق در این پرونده خبر داد و تصریح کرد: پلیس با استفاده از شلیک هوایی موفق به دستگیری این سارق شده است.

وی از اقرار متهمان به انجام پنج فقره سرقت در شاهرود خبر داد و افزود: پرونده این متهمان تشکیل و با معرفی به مراجع قضایی روانه زندان شدند.

