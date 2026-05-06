به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود با تاکید به اینکه امنیت خط قرمز پلیس است، ادامه داد: در این راستا پلیس با گشت زنی هدفمند می کوشد تا این امنیت پایدار برای شهروندان تامین شود.

وی توضیح داد: در راستای همین ماموریت ذاتی ماموران انتظامی کلانتری ۱۳ البرز شاهرود هنگام گشت زنی هدفمند در شهر متوجه مورد مشکوک وقوع سرقت شدند.

فرمانده انتظامی شاهرود توضیح داد: این مورد مشکوک وجود سارقان سابقه داری بود که قصد سرقت اماکن خصوصی و منازل را داشتند و هنگام انجام سرقت رویت شدند.

شائینی از دستگیری سه سارق در این پرونده خبر داد و تصریح کرد: پلیس با استفاده از شلیک هوایی موفق به دستگیری این سارق شده است.

وی از اقرار متهمان به انجام پنج فقره سرقت در شاهرود خبر داد و افزود: پرونده این متهمان تشکیل و با معرفی به مراجع قضایی روانه زندان شدند.