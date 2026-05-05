۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

محکومیت ۲۱ میلیارد ریالی برای قاچاقچی کالا در مریوان

مریوان- مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از صدور حکم محکومیت ۲۱ میلیارد ریالی برای متهم پرونده قاچاق جوجه و بنزین در شهرستان مریوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رحیمیان اظهار کرد: پرونده قاچاق ۴ هزار و ۸۰۰ قطعه جوجه و ۴ هزار و ۵۰۰ لیتر بنزین به ارزش ۹ میلیارد ریال در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک و مستندات قانونی از سوی متهم، اتهام انتسابی محرز تشخیص داده شد و شعبه رسیدگی‌کننده حکم به پرداخت ۲۱ میلیارد ریال جزای نقدی صادر کرد.

رحیمیان همچنین با اشاره به جزئیات کشف این محموله گفت: ماموران گمرک باشماق مریوان در جریان کنترل و پایش خودروهای عبوری، این محموله قاچاق را در یک دستگاه خودرو شناسایی و کشف کردند و پس از تشکیل پرونده، موضوع برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

