نشست نمایندگان با وزیر ارتباطات؛ تاکید بر لزوم کاهش قیمت اینترنت

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست اعضای هیئت رئیسه مجلس و همچنین اعضای کمیسیون صنایع و معادن با ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز (سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه) در راستای بررسی اقدامات این وزارتخانه و نحوه خدمت رسانی آن در ایام جنگ برگزار شد. در این جلسه بسیاری از مطالبات مردم در زمینه گرانی اینترنت، عدم پوشش دهی مناسب، تکمیل شبکه ملی اطلاعات، شبهات در زمینه اینترنت پرو و همچنین تهدیدات سایبری نیز از سوی نمایندگان مطرح شد.

در ابتدای این جلسه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارائه گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در ایام جنگ، تاکید کرد که این وزارتخانه تمام تلاش خود را به کار گرفت تا اینترنت، وضعیت پایداری داشته باشد.

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات در جنگ رمضان حضور میدانی‌ و فعالی داشت، بیان کرد: ارکان این وزارتخانه در ایام جنگ حضور فعالی در میدان داشته و نه تنها تعطیل نبودند که در روزهای تعطیل هم به خدمات رسانی در حوزه‌های مختلف پرداختند.

هاشمی با اشاره به حفظ پایداری ارتباطات در زمان جنگ، ادامه داد: با توجه به تراکم جمعیتی در برخی از استان‌های مسافرپذیر، اقدامات وزارت ارتباطات باعث شد شبکه ارتباطات کشور پایدار بماند. همچنین تمام تلاش مسئولان در این بخش بر این اساس بود که مردم احساس نکنند که ارتباطشان با بستگانشان قطع شده است.

هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تخریب برخی سایت‌ها در جنگ تحمیلی، ادامه داد: با وجود این قبیل خسارات، اقدامات وزارت ارتباطات باعث شد که مردم این موضوع را در زندگی خود احساس نکنند. در این ایام نیز اپراتورها بحث رقابت را کنار گذاشته و به خدمات رسانی موثر به مردم پرداختند.

هاشمی در ادامه با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در رابطه با پایداری در حوزه خدمات، اظهار کرد: از سوی دیگر در جنگ تحمیلی موضوع پایداری خدمات به صورت ویژه در این وزارتخانه دنبال شد، تمام تلاش‌ها بر این اساس بود که تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف، مختل نشود و در صورت بروز اختلال، اشکالات به سرعت مدیریت شده تا خدمات، شرایط پایداری داشته باشند.

وی با اشاره به رفع مشکلات سکوهای داخلی در زمان جنگ، بیان کرد: با اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات در این بخش، خدمات رسانی سکوهای داخلی نه دچار آسیب و نه دچار کندی شد. همچنین ما همواره به زیست بوم و سکوهای داخلی کمک کردیم. از سوی دیگر باید به این نکته تاکید کنم که شبکه ملی اطلاعات نه در شعار که در عمل در جنگ تحمیلی سوم کارایی لازم را به رخ کشید.

هاشمی در ادامه با اشاره به خدمات رسانی به حوزه فضایی در زمان جنگ اظهار کرد: با اقداماتی که از سوی این وزارتخانه در این بخش صورت گرفت، در طول جنگ خدمات رسانی از مسیر ماهواره ادامه پیدا کرد و این خود یکی از اقدامات ویژه وزارت ارتباطات محسوب می‌شود.

در ادامه این جلسه، رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با قدردانی از اقدامات و مدیریت دولت و همچنین استقامت نیروهای مسلح در جنگ تحمیلی، گفت: مسئولان وزارت ارتباطات به خوبی در جنگ تحمیلی پایداری ارتباطات را حفظ کردند. در حال حاضر در زمینه اینترنت کسب و کارها مشکلاتی داریم، البته یک بخشی از موضوعات مربوط به مباحث امنیتی است که اولویت دارد. از سوی دیگر بحث‌های امنیتی شبکه هم باید مورد توجه قرار گیرد و باید مشخص شود حملات سایبری به چه میزان بوده است.

در ادامه این جلسه نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیل گزارش وزیر ارتباطات در جلسه مذکور گفت: برخی از گزارش‌ها حاکی از این است که کسب و کارها نزدیک به ۱۵ میلیون دلار در مدت زمان اخیر دچار زیان شدند و این عدد بر مبنای اثر تجمیعی است. از سوی دیگر اخیراً موضوع اینترنت پرو مطرح شده که می‌تواند باعث ایجاد نارضایتی و تبعیض بین مردم شود. همچنین شایعه‌ای وجود دارد که تاکید دارد قطعی اینترنت به محل درآمدزایی تبدیل شده است که باید در این زمینه‌ها پاسخ لازم به مردم داده شود.

علی حدادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست با بیان اینکه یکی از مطالبات و انتظارات جامعه، تسهیلگری در زمینه واردات به کشور است، بیان کرد: در حال حاضر حمل و نقل به یکی از مشکلات جدی کشور تبدیل شده است. از سوی دیگر تعدیل نیروی انسانی تولید امری مهم است و متاسفانه سازمان تامین اجتماعی به آن نمی‌پردازد.

وی با اشاره به افزایش قیمت خودرو در روزهای گذشته بیان کرد: در این بخش نیز همچنان مشکلاتی داریم و توجیه فنی خودروسازان در رابطه با افزایش قیمت توجیه درستی نیست.

در ادامه این نشست، علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تقدیر از وزارت ارتباطات درباره عدم دسترسی دشمن به اهداف خود در جنگ تحمیلی بیان کرد: در حال حاضر این سوال مطرح است که اگر ما واقعاً در بخش دانش و فناوری، به دانش بومی دست پیدا نمی‌کردیم چه آسیبی به کشور وارد می‌شد؟

وی در ادامه با اشاره به توجه جدی به شبکه ملی اطلاعات، گفت: شبکه ملی اطلاعات کمتر از ۶۰ درصد محقق شده و باید به سرعت تکمیل شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به مباحث مربوط به اینترنت پرو در کشور بیان کرد: باید مشخص شود چه کسی به این قبیل اقدامات خلاف، دامن زده است.

در ادامه این نشست، احسان قاضی زاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: به واقع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید با شعام و مرکز ملی ارتباطات یک هماهنگی در سیاست گذاری و عمل داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به تقویت سکوهای داخلی تصریح کرد: دولت باید یک همت به «بله» کمک کند، این در حالیست که این سکوی داخلی اخیراً رکورد ۲۵ میلیون نفر کاربر فعال را ثبت کرده است.

در ادامه رضا تقی‌پور انوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و همچنین وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با توجه به قطع اینترنت بین الملل، بسیاری از امور از طریق شبکه ملی اطلاعات صورت پذیرفت.

وی تاکید کرد: اگر شبکه ملی اطلاعات را نداشتیم حتماً همه کارها متوقف شده بود و بسیاری از فعالیت‌ها با بن بست مواجه می‌شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشرفت شبکه ملی اطلاعات ۷۰ درصد است، بیان کرد: ما هنوز تا رسیدن به ظرفیت‌های مطلوب در این بخش فاصله داریم.

وی با بیان اینکه ما باید اتصال به فضای مجازی را بدون قطع اینترنت دنبال کنیم، بیان کرد: لازمه این کار توجه به تقویت سکوهای داخلی است. عنوان مثال ما موتور جستجویی همچون ذره بین را داریم که در شرایط جنگ تحمیلی به درستی کار نکرد. این جای سوال دارد که ما چه کمکی به ذره‌بین کردیم.

تقی پور در ادامه به نقش جمع آوری اطلاعات و داده‌ها در شکل‌گیری حملات نظامی اشاره کرد و گفت: باید تدابیر لازم در این بخش به درستی و به جد دنبال شود.

صدیف بدری، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه این جلسه با تاکید بر تقویت سکوهای داخلی، گفت : مجلس در این راستا کمک رسان دولت خواهد بود. ما باید یک سکوی داخلی همانند اینستاگرام به وجود بیاوریم و حتی این سکو می‌تواند دولتی باشد. چرا که به واقع جای این سکو در کشور خالیست.

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به گرانی اینترنت و نارضایتی مردم در این بخش، ادامه داد: از سوی دیگر همچنان فیلترشکن وجود داشته و یک گیگ آن را چند میلیون تومان خرید و فروش می‌کنند.

در ادامه این جلسه حسنعلی محمدی، نماینده مردم فسا و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: یکی از مطالبات جدی، پروژه دولت دیجیتال در قالب ۱۶ زیست بوم است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین باید بازسازی صنعت فضایی کشور سریعتر مد نظر قرار گیرد. از سوی دیگر قیمت خرید اینترنت مردم را ناراضی کرده است و فکر می‌کنم در این شرایط جنگی، از مقوله اینترنت سو استفاده می‌شود.



در ادامه این جلسه مصطفی طاهری، رئیس کمیته «آی. سی. تی» کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: ابتدا باید تاکید کنم در حوزه فناوری ارتباطات، کشور آبرومند است و حرف برای گفتن بسیار دارد. از سوی دیگر شاید کمتر کشوری در دنیا پیدا شود که اینترنت بین‌الملل را قطع کند و اینترنت داخلی ارائه دهد.

وی با بیان اینکه آمریکا و ترامپ در جنگ تحمیلی به گزافه عنوان کرد که قصد دارد ایران را به عصر حجر بازگرداند اما نکته قابل توجه این بود که او نگران اینترنت ما بود، گفت: به واقع آمریکا حاضر است همه چیز را نابود کند اما اینترنت را خیر. بنابراین قصد دارم این نکته را تاکید کنم که اگر ما در ذهن‌ها شکست بخوریم، علی رغم اینکه در واقعیت پیروز باشیم، مشکلاتمان چند برابر خواهد شد، چراکه دشمن روی بی‌اعتماد بین مردم وحاکمیت کار می کند. همچنین باید تاکید کنم که کسب و کارها نیازمند یک اینترنت پایدار و با کیفیت هستند.

وی اظهار کرد:متاسفانه نتوانستیم از فرصت‌های حاصل شده در جنگ در راستای تقویت سکوهای داخلی استفاده کنیم. قطعاً این امر باعث می‌شود تا مردم دیگر به سکوهای خارجی رجوع نکنند.

علاوه بر آن، زهرا سعیدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر ارائه تسهیلات به کسب و کارها با محوریت بانوان اشاره کرده و در این جلسه گفت: ضرورت دارد تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک بسته ویژه برای مشاغل مذکور در نظر گیرد.

وی در ادامه تصریح کرد: پیشرفت شبکه ملی اطلاعات باید افزایش پیدا کند.

همچنین در این جلسه، احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با قدردانی از زحمات صورت گرفته در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایام جنگ گفت: در حال حاضر گرانی اینترنت به یکی از معضلات اجتماعی تبدیل شده است.

وی در ادامه با اشاره به حمایت از سکوهای داخلی بیان کرد: سکوهای داخلی باید یک مزیت ویژه در قبال سکوهای خارجی داشته باشند. از این رو حمایت و خدمات رسانی به این سکوها باید در اولویت قرار گیرد.

سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این جلسه اظهار کرد: باید مشخص شود در حوزه کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال به چه میزان خسارت به کشور وارد شده است. همچنین باید مشخص شود تکمیل شبکه ملی اطلاعات به کجا رسیده است. از سوی دیگر در بحث سکوهای داخلی نیازمند کمک مسئولین هستیم تا دیگر مردم سراغ سکوهای خارجی نروند و نهایتاً کسب و کارها به این سکوها کوچ کنند.

حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع‌بندی جلسه اعضای هیئت رئیسه مجلس و همچنین کمیسیون صنایع و معادن با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اینترنت یکی از نیازهای مهم کشور بوده و کسی با آن مخالفت ندارد، به واقع بحث اصلی در این بخش این است که در صحنه بین‌المللی، مدیریت اینترنت در دست خودمان باشد.

وی تاکید کرد: همچنین نیاز کشور باید از سکوهای داخلی تامین شود و فرصت جنگ، فرصت خوبی بود که بتوانیم این هدف را دنبال کنیم. از سویی دیگر تکمیل شبکه ملی اطلاعات به موجب برنامه هفتم مورد تاکید بوده و باید سایر موارد آن دنبال شود. همچنین ما باید همانند جنگ موشکی، در حوزه فضای مجازی در مقابل آمریکا بایستیم.

حاجی بابایی در پایان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست تا گزارشی در رابطه با کاستی‌ها در این حوزه به مجلس ارائه دهد تا این موارد مبنای تصمیم‌گیری مجلس در این حوزه شود.