صادقی: جایگاه معلم امانتداری جانشینی الهی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی در مراسم گرامیداشت مقام معلم، با بیان اینکه خداوند معلمان را امانتدار جانشین خود قرار داده است، اظهار کرد: انسان به عنوان خلیفه الهی شناخته میشود و جانشینی نیز به معلم سپرده شده است؛ از همین رو جایگاه معلم از مرتبهای خاص و تقدسآمیز برخوردار است.
وی افزود: مقام معلمی بسیار بالا و رفیع بوده و کارکرد معلم در اجتماع از اهمیت ویژهای برخوردار است، چراکه تعلیم و تربیت، زمینهساز رشد و تعالی جامعه به شمار میرود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان در ادامه با اشاره به شرایط امروز و تحولات منطقه، خاطرنشان کرد: جنگ امروز، جنگ میان تمدنهاست و در نهایت نمرودیان نابودشدنی هستند و حق بر باطل پیروز خواهد شد.
صادقی همچنین تأکید کرد: جنایات رژیم صهیونیستی محدود به یک منطقه نیست و تمام جبهه حق را دربرمیگیرد.
وی بر لزوم استقامت و پایداری در برابر ظالمان و مستکبرین تأکید و از همگان خواست تا با حفظ روحیه مقاومت، مسیر ارزشها و حقیقت را ادامه دهند.
