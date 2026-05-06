ساعت پایان معاملات بازارهای مالی بورس کالا تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بورس کالای ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پایان معاملات بازار صندوق های کالایی، گواهی سپرده کالایی، اوراق سلف موازی استاندارد و قراردادهای اختیار معامله از روز شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه راس ساعت ١٧ خواهد بود.