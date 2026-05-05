به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی ملکی گفت: بر اساس گزارش واصله، این عملیات با توجه به چیدن گیاهان مرتعی به میزان تقریبی ۳۵۰ کیلوگرم و با حضور ۱۰ نفر متخلف غیر بومی در محدوده پناهگاه حیات وحش انگوران انجام شد.

وی تصریح کرد: در ادامه، موضوع با هماهنگی مقام قضایی مورد پیگیری قرار گرفته و دو دستگاه خودرو از نوع نیسان‌وانت توقیف و جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ نیروی انتظامی معرفی شد.

ملکی با اشاره به اینکه با آغاز بهار و رویش گیاهان در کوه و دشت‌های کشور، افرادی که برای به‌دست آوردن سود شخصی اقدام به کندن و فروش تجاری این گیاهان می‌کنند، به مناطق مختلف هجوم آورده‌اند، گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر، چیدن سبزی‌های صحرایی از یک کار تفننی که در سطحی محدود توسط افراد محلی انجام می‌شد، بدل به یک کار تجاری شده که در مقیاس بزرگ و در بسیاری نقاط توسط سوداگران حرفه‌ای، انجام می‌شود. این افراد، بی‌اعتنا به نقش گیاهان خودرو در حفظ خاک، بدون درنظر گرفتن فرصت رشد و زادآوری برای گیاهان و بی‌توجه به ارزش‌های متنوع این ذخیره‌های ژنتیک که بسیاری از آنها در خطر انقراض هم قرار دارند، برگ، ساقه، ریشه، پیاز و گل گیاهان مختلف را می‌چینند و در میدان‌ها، فروشگاه‌ها و کنار خیابان و جاده به فروش می‌رسانند.

وی ادامه داد: از آنجا که استفاده‌ شخصی از منابع ملی و انفال، منع قانونی دارد و نظر به اینکه کندن و فروش گیاهان علفی و درختچه‌ای، ماهیتا تفاوتی با مثلا کندن و فروختن درختان جنگلی ندارد، تلاش می‌شود قاطعانه با این پدیده‌ خطرناک و روبه رشد مقابله کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلفات زیست محیطی مراتب را به این اداره اطلاع دهند.