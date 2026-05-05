به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا موالیزاده، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: بر اساس اختیاراتی که از سوی رئیسجمهور و دولت به استانداران تفویض شده، آمادگی داریم موانع پیش روی فعالان اقتصادی در مسیر تولید، صادرات و واردات را برداریم و روند کار را تسهیل کنیم.
وی افزود: ممکن است برخی موارد نیاز به پیگیری از طریق مبادی ذیربط در تهران داشته باشد که مقرر شد مکاتبات لازم انجام و دنبال شود.
استاندار خوزستان با اشاره به شرایط جنگی و آتشبس شکننده حاکم بر کشور اظهار کرد: علیرغم چنین شرایطی، ما از جهت تأمین کالاهای مورد نیاز با همکاری فعالان اقتصادی که حقیقتاً پای کار هستند، طراحی و سازوکارهای لازم را دنبال میکنیم تا دولت و بخش خصوصی در کنار هم نیازهای مردم را تأمین کنند.
موالیزاده تصریح کرد: نظارت بر نحوه توزیع و قیمتها از طریق بخشهای دولتی دنبال خواهد شد و ماحصل این جلسه، بررسی چگونگی افزایش ارتباطات تجاری با کشور عراق از طریق بازارچههای مرزی است.
وی خاطرنشان کرد: هماکنون دو پایانه فعال در شلمچه و چذابه داریم و بر اساس گفتوگوهای انجامشده، طرف عراقی نیز برای توسعه مناسبات اعلام آمادگی کرده است.
استاندار خوزستان با تأکید بر ضرورت رفع نیازهای استان و همچنین دادوستد با عراق برای تأمین برخی نیازهای آن کشور گفت: ما هیچ بنبستی پیش روی خود نمیبینیم. دشمن به دنبال محاصره اقتصادی و قراردادن ما در بنبست است، اما به فضل خداوند متعال با ایستادگی مردم، نیروهای مسلح، دولت، مجلس، قوه قضائیه و همه دستگاهها، بنبستی نبوده و نخواهد بود.
موالیزاده افزود: ما این بنبستها را خواهیم شکست و از این مرحله با اقتدار عبور خواهیم کرد. از همه تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی درخواست میکنم در چنین شرایطی ارتباطات را بیشتر کنند و ما نیز جلسات را استمرار میبخشیم تا موانع موجود برطرف شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای اختیارات استانی گفت: اختیارات موجود نباید زمین بماند. ما آماده استفاده حداکثری از این ظرفیتها هستیم و اگر گرهای باز نشود، مکاتبات لازم را انجام میدهیم.
استاندار خوزستان تأکید کرد: دشمن میخواهد فعالیتهای اقتصادی ما را متوقف کند، اما با ارادهای که بین فعالان اقتصادی متعهد، متخصص، با تجربه و معتقد به نظام، انقلاب، مردم، ولایت و رهبری عزیزمان وجود دارد، همه باید دست به دست هم دهیم تا حمایت از بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهیم و ارتباطات تجاری به ویژه با عراق را بیش از پیش توسعه بخشیم.
