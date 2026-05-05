۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

علت انتشار بوی نامطبوع در منطقه مسکونی «ماسور» خرم‌آباد اعلام شد

خرم‌آباد - مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست لرستان، علت انتشار بوی نامطبوع در منطقه مسکونی «ماسور» خرم‌آباد را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران فرمان پور ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: پیرو گزارش‌های مردمی رسیده مبنی بر انتشار بوی نامطبوع در منطقه مسکونی «ماسور» شهرستان خرم‌آباد، بلافاصله کارشناسان پایش این اداره کل نسبت به اعزام به منطقه و بررسی موضوع اقدام کردند.

وی گفت: بررسی‌های کارشناسی انجام شده نشان می‌دهد یکی از واحدهای حمل لجن مواد هیدروکربنی اقدام به رهاسازی غیرمجاز این مواد به رودخانه حاشیه شهر خرم‌آباد کرده است، لذا باتوجه‌به گزارش کارشناسان و مستندات موجود نسبت به برخورد قانونی با واحد مذکور و واحد تولیدکننده این پسماندها از طریق معرفی به مراجع قضایی اقدام شد.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست لرستان، عنوان کرد: بر اساس قانون مدیریت پسماندها، مسئولیت مدیریت اجرایی پسماندهای تولیدی صنعتی با واحدهای تولیدکننده است و بر همین اساس واحد صنعتی مذکور بایستی پاسخگوی اقدام خود در انتشار آلودگی ایجاد شده باشد.

فرمان پور، گفت: اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان لرستان ضمن تقدیر از شهروندان مسئولیت‌پذیر، آماده دریافت گزارش‌های مردمی در خصوص آلودگی‌ها زیست‌محیطی و پیگیری آنها است.

وی افزود: دوستداران محیط‌زیست در صورت مشاهده موارد مشابه و سایر تخلفات زیست‌محیطی، به‌منظور گزارش موارد مذکور با سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ تماس حاصل کنند.

