به گزارش خبرنگار مهر، کامران فرمان پور ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: پیرو گزارش‌های مردمی رسیده مبنی بر انتشار بوی نامطبوع در منطقه مسکونی «ماسور» شهرستان خرم‌آباد، بلافاصله کارشناسان پایش این اداره کل نسبت به اعزام به منطقه و بررسی موضوع اقدام کردند.

وی گفت: بررسی‌های کارشناسی انجام شده نشان می‌دهد یکی از واحدهای حمل لجن مواد هیدروکربنی اقدام به رهاسازی غیرمجاز این مواد به رودخانه حاشیه شهر خرم‌آباد کرده است، لذا باتوجه‌به گزارش کارشناسان و مستندات موجود نسبت به برخورد قانونی با واحد مذکور و واحد تولیدکننده این پسماندها از طریق معرفی به مراجع قضایی اقدام شد.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست لرستان، عنوان کرد: بر اساس قانون مدیریت پسماندها، مسئولیت مدیریت اجرایی پسماندهای تولیدی صنعتی با واحدهای تولیدکننده است و بر همین اساس واحد صنعتی مذکور بایستی پاسخگوی اقدام خود در انتشار آلودگی ایجاد شده باشد.

فرمان پور، گفت: اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان لرستان ضمن تقدیر از شهروندان مسئولیت‌پذیر، آماده دریافت گزارش‌های مردمی در خصوص آلودگی‌ها زیست‌محیطی و پیگیری آنها است.

وی افزود: دوستداران محیط‌زیست در صورت مشاهده موارد مشابه و سایر تخلفات زیست‌محیطی، به‌منظور گزارش موارد مذکور با سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ تماس حاصل کنند.