برداشت گندم در دزفول آغاز شد

بهروز قمرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال زراعی جاری ۲۴ هزار و ۱۰۰ هکتار گندم آبی و ۱۴ هزار هکتار گندم دیم در دزفول کشت شده است.

وی با اشاره به خسارات ناشی از بارندگی‌های اخیر افزود: اگرچه بارش‌ها برای رشد محصول مؤثر بودند، اما متأسفانه حدود ۸۲۴۵ هکتار از مزارع گندم بر اثر تگرگ دچار خسارت شده‌اند که انتظار می‌رود شرکت‌های بیمه در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به ارزیابی و پرداخت خسارات کشاورزان اقدام نمایند.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول با اشاره به میزان تولید محصول گندم در سال گذشته گفت: سال گذشته ۷۳ هزار تن گندم در دزفول برداشت شد و امسال نیز با وجود خسارات وارده، پیش‌بینی می‌ شود میزان تولید بین ۹۰ تا ۹۵ هزار تن باشد.

قمرزاده همچنین از آمادگی کامل مراکز خرید برای تحویل گندم خبر داد و بیان کرد: سه سیلوی مدرن و پنج مرکز خرید در شهرستان مهیای تحویل محصول هستند. علاوه بر این، ۸۶ کمباین بومی و ۱۲۵ کمباین مهاجر نیز برای اجرای عملیات برداشت تجهیز و مستقر شده‌اند.

وی در پایان با تأکید بر لزوم همکاری کشاورزان با کارشناسان بخش کشاورزی، ابراز امیدواری کرد با رعایت توصیه‌های فنی و همکاری همه‌جانبه بهره‌برداران، برداشت امسال در نهایت آرامش و با بهترین کیفیت انجام شود تا نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کند.