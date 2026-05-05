خسارت ۷ همتی به انشعابات آب و فاضلاب در جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، از ابتدای حملات هوایی و موشکی دشمن آمریکایی-صهیونیستی، بخشهایی از خطوط انتقال آب درونشهری، شبکههای توزیع، مخازن، ایستگاههای پمپاژ و تجهیزات تأمین انرژی مرتبط با سامانههای آبرسانی در ۳۸۸ نقطه کشور دچار آسیب شدند. افزون بر این، بیش از ۴۹ هزار انشعاب آب نیز در جریان این حملات تخریب شد.
بر اساس این گزارش در جریان این حملات، تأسیسات آبشیرینکن مپنا در جزیره قشم نیز آسیبهایی متحمل شد. اما بلافاصله با افزایش تولید از طریق سایر سامانههای آبرسانی، از بیآب شدن منازل مردم جزیره در کمترین زمان ممکن جلوگیری به عمل آمد.
بنا بر اطلاعات به دست آمده یکی از مخازن آب شهرهای کرمانشاه، سنندج، هفتکل و خمین مورد اصابت قرار گرفت که با اقدام بهموقع نیروهای آب و فاضلاب، از قطع آب این سه شهر جلوگیری شد. تخریب ساختمانهای اداری شرکت آب و فاضلاب در شهرهای مهاباد، تهران، همدان، تبریز و اهواز نیز از دیگر خسارتهای وارد شده به این بخش بود.
با وجود این حملات گسترده و خسارات واردشده، تأمین آب شرب در سراسر کشور بدون وقفه و به صورت پایدار در حال انجام است. سامانههای تأمین، ذخیره و توزیع آب با مدیریت اضطراری و استفاده از منابع جایگزین در مدار بهرهبرداری قرار دارند.
افزون بر این موارد، به منظور اطمینان خاطر شهروندان از سلامت و بهداشت آب شرب، نظارت و پایش دوچندان و دقیق کیفی همه منابع و تأسیسات تصفیه و توزیع آب صورت گرفته است، تا خللی در ارائه آب شرب با کیفیت به هموطنان عزیز رخ ندهد و همانند گذشته کیفیت آب شرب در بهترین سطح خود قرار گیرد.
مستند به این گزارش هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی خدمات عمومی از جمله تأسیسات آب و فاضلاب، مغایر با اصول و قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه و نقض تعهدات مندرج در معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی است. بر اساس مقررات شناختهشده حقوق بشردوستانه از جمله مفاد کنوانسیونهای دوم ژنو و پروتکلهای الحاقی آن، تأسیسات مرتبط با تأمین نیازهای اساسی غیرنظامیان از جمله آب آشامیدنی باید در زمان مخاصمات مسلحانه مورد حمایت ویژه قرار گیرند و حمله به این زیرساختها ممنوع است. مبتنی بر این اصول و قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه و مقررات شناختهشده حقوق بشری حمله به زیرساختهای حیاتی و مورد نیاز مردم مصداق حمله مستقیم به غیر نظامیها و مردم عادی است.
این گزارش می افزاید، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، میزان خسارات واردشده به بخش آب و فاضلاب کشور بر اثر حملات دشمن در جریان جنگ رمضان را بیش از ۶۷۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده است، خسارتی که اگرچه نتوانست خللی در روند تأمین پایدار آب شرب وارد کند، اما واقعیتی است که نیازمند جبران در سایه حمایت دولت و مجلس است.
