رحیمی: سلب تابعیت حامیان جنگ در خارج فعلاً در دستور کار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در مراسم بزرگداشت شهید خطیب وزیر اطلاعات ، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شهید خطیب، جامع‌الاطراف بود و ایشان به‌گونه‌ای فکر می‌کرد که گویی وزیر اطلاعات یا یک مقام امنیتی است، اما وقتی در مورد اقتصاد صحبت می‌کرد یا آن را پیگیری می‌نمود، گویا وزیر صنعت بود. وقتی در مورد موضوعات قضایی صحبت می‌کرد، انگار که وزیر دادگستری بود.

وی بیان کرد که ایشان یک انسان شریف، گمنام، بی‌ادعا، ساده‌زیست، پرتلاش و مخلص بود . به‌نظر می‌رسد در واقع پاداش زحمات ایشان همین شهادت بود، آن هم به دست بدترین انسان‌ها.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر چگونگی عملکرد سیستم‌های نظارتی در برخورد با فساد خاطرنشان کرد: سال گذشته سیاست دولت در برخورد با تخلفات بازار بیشتر بر نصیحت و اقدامات پیشگیرانه متمرکز بود، اما اکنون برخورد جدی در دستور کار است.

وی افزود: دستگاه‌های نظارتی، دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی با جدیت با تخلفات بازار از جمله احتکار، عدم عرضه ارز و گرانفروشی برخورد می‌کنند. در شرایط جنگی، اینگونه اقدامات مجازات‌های سنگین دارد و کاملاً در صلاحیت دستگاه قضایی است.

رحیمی همچنین درباره ایرانیان مقیم خارج که از جنگ حمایت می‌کنند، گفت: در حال حاضر، بحث اصلی بر توقیف اموال این افراد است و رسیدگی به جرائم آنان مطابق قانون با شدت ادامه دارد. اخیراً نیز اموال برخی از این افراد توقیف شده است. اما بحث سلب تابعیت ایرانیانی که در خارج از کشور با دشمن همکاری می‌کنند، فعلاً مطرح نیست.