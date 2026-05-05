به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در جلسه قرارگاه جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، با اشاره به اهمیت راهبردی موضوع جمعیت، اظهار داشت: جلسات این حوزه باید از حالت صرفاً سخنرانی خارج شده و با رویکردی کارگاهی و مسئلهمحور، به ارائه راهکارهای عملی منجر شود.
وی با بیان اینکه پیری جمعیت از جدیترین نگرانیهای کشور است، افزود: این موضوع نهتنها یک مسئله اجتماعی، بلکه عاملی تعیینکننده در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و حتی قدرت ملی به شمار میرود.
فرماندار مرکز لرستان با تأکید بر نقش جمعیت جوان در پویایی اقتصاد، تصریح کرد: نیروی کار فعال، پایه اصلی تولید، پیشرفت و توسعه است و کاهش این ظرفیت، کشور را با چالشهای جدی مواجه میکند.
درمنان، ایجاد فرصتهای شغلی، حمایت مالی از خانوادهها و فراهمسازی محیطهای کاری سازگار با خانواده را از الزامات تحقق سیاستهای جمعیتی دانست و تصریح کرد: دستگاههای اجرایی باید با همافزایی و برنامهمحوری، در این مسیر نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
وی همچنین با تأکید بر نقش اراده ملت در پیشرفت کشور، بیان کرد: قدرت واقعی در پویایی و انگیزه مردم نهفته است و این مهم در گرو تقویت جمعیت جوان و فعال خواهد بود.
